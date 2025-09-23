قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مصرع شخص وإصابة 12 في تصادم ميكروباص وسيارة جامبو بالشرقية

محمد الطحاوي

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 12 أخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة جامبو بطريق مصر الإسماعيلية بعد مركز الطب العالمي اتجاه الإسماعيلية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات الطبي العالمي وبدر ومستشفي جامعة العاشر والشروق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة بإصابة 12 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد كما تم استقبال جثة لشخص وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة جامبو بطريق مصر الإسماعيلية بعد مركز الطب العالمي اتجاه الإسماعيلية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات الطبي العالمي وبدر ومستشفي جامعة العاشر والشروق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

