مصرع شخص وإصابة 12 في تصادم ميكروباص وسيارة جامبو بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 12 أخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة جامبو بطريق مصر الإسماعيلية بعد مركز الطب العالمي اتجاه الإسماعيلية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات الطبي العالمي وبدر ومستشفي جامعة العاشر والشروق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

