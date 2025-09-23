قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
بالصور

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عن إدراج 41 عالماً من أساتذة الجامعة في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، وفقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة (Composite Citation Indicators) الصادرة عن جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2025.

وتقدّم الدكتور خالد الدرندلي بخالص التهنئة للأساتذة الذين ضمتهم القائمة في مختلف التخصصات الرئيسية والفرعية، مشيداً بما قدموه من جهد في خدمة البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية، وما يساهمون به في رفع اسم ومكانة جامعة الزقازيق في المحافل الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إدراج هذا العدد من أساتذة الجامعة يعكس ما تحقق من تميز علمي وبحثي على مستوى الكليات المختلفة، ويؤكد الدور الريادي لجامعة الزقازيق في دعم مسيرة البحث العلمي والابتكار.

وأشار الي ان الجامعة حققت بهذا الإنجاز مكانة علمية مرموقة حيث ضمت القائمة هذا العام 41 عالماً من مختلف كليات الجامعة، توزعوا على كلية العلوم 19 عالماً وكلية الطب البيطري 7 علماء وكلية الهندسة 6 علماء وكلية الزراعة 6 علماء وكلية الحاسبات والمعلومات 2 عالِم وكلية الطب البشري 1 عالِم.

فى السياق ذاته أكدت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي، أن هذا الإنجاز يرسّخ مكانة جامعة الزقازيق كأحد الصروح البحثية الرائدة في مصر والعالم، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال دعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتعزيز قدرتها على الإسهام الفعّال في مواجهة التحديات العالمية وخدمة المجتمع محلياً ودولياً.

كما أوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، أن قائمة جامعة ستانفورد تعتمد في إعدادها على مجموعة من المؤشرات العلمية الدقيقة، من أبرزها: حجم النشر الدولي للأبحاث، وعدد الاستشهادات المرجعية، ومؤشر H-index، ومستوى التعاون في التأليف المشترك، إضافة إلى المؤشر المركب للاقتباس العلمي.


جامعة الزقازيق أساتذة الجامعة لمؤشرات الاقتباس المركبة جامعة ستانفورد الأمريكية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

الشيخ عويضة عثمان

هل أداء الصلاة بسرعة باطلة ويتطلب إعادتها ؟.. عويضة عثمان يوضح

أمين البحوث الإسلاميَّة: لغة الإشارة حقٌّ إنسانيٌّ وجسرٌ للتواصل الحضاري

أمين البحوث الإسلاميَّة: لغة الإشارة حقٌّ إنسانيٌّ وجسرٌ للتواصل الحضاري

دعاء شهر ربيع الآخر

دعاء شهر ربيع الآخر.. اللهم أهله علينا بالأمن السلام

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

