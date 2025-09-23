إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عن إدراج 41 عالماً من أساتذة الجامعة في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، وفقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة (Composite Citation Indicators) الصادرة عن جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2025.

وتقدّم الدكتور خالد الدرندلي بخالص التهنئة للأساتذة الذين ضمتهم القائمة في مختلف التخصصات الرئيسية والفرعية، مشيداً بما قدموه من جهد في خدمة البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية، وما يساهمون به في رفع اسم ومكانة جامعة الزقازيق في المحافل الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إدراج هذا العدد من أساتذة الجامعة يعكس ما تحقق من تميز علمي وبحثي على مستوى الكليات المختلفة، ويؤكد الدور الريادي لجامعة الزقازيق في دعم مسيرة البحث العلمي والابتكار.

وأشار الي ان الجامعة حققت بهذا الإنجاز مكانة علمية مرموقة حيث ضمت القائمة هذا العام 41 عالماً من مختلف كليات الجامعة، توزعوا على كلية العلوم 19 عالماً وكلية الطب البيطري 7 علماء وكلية الهندسة 6 علماء وكلية الزراعة 6 علماء وكلية الحاسبات والمعلومات 2 عالِم وكلية الطب البشري 1 عالِم.

فى السياق ذاته أكدت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي، أن هذا الإنجاز يرسّخ مكانة جامعة الزقازيق كأحد الصروح البحثية الرائدة في مصر والعالم، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال دعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتعزيز قدرتها على الإسهام الفعّال في مواجهة التحديات العالمية وخدمة المجتمع محلياً ودولياً.

كما أوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، أن قائمة جامعة ستانفورد تعتمد في إعدادها على مجموعة من المؤشرات العلمية الدقيقة، من أبرزها: حجم النشر الدولي للأبحاث، وعدد الاستشهادات المرجعية، ومؤشر H-index، ومستوى التعاون في التأليف المشترك، إضافة إلى المؤشر المركب للاقتباس العلمي.



