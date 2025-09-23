قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
رئيس جهاز العاشر من رمضان: سحب سرفيس خط 2 وتغريم سائق لعدم التزامه بخط السير

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
محمد الطحاوي

أكد المهندس علاء عبد اللا رئيس جهاز العاشر من رمضان أنه في إطار الحرص على ضبط منظومة النقل الداخلي بمدينة العاشر من رمضان وضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين، استجابت إدارة المواقف برئاسة المهندس وليد صلاح بشكل عاجل لشكوى أحد المواطنين بشأن تجاوز أحد سائقي السرفيس بخط (2) وعدم التزامه بخط السير المقرر.

وتبين أن السائق رفض استكمال الخط حتى محطته النهائية، ما دفع إدارة الموقف إلى سحب السيارة فورًا من الخدمة، وإحالة السائق للتحقيق، وتوقيع غرامة مالية بحقه، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق الركاب.

وأكد المهندس وليد صلاح أن إدارة الموقف الداخلي ملتزمة بالتصدي لأي تجاوزات قد تعيق انتظام حركة النقل الحضري، مشددًا على أن الرقابة مستمرة لضمان التزام السائقين باللوائح المنظمة وتقديم خدمة لائقة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

كما دعا مدير الموقف المواطنين إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات،  تنفيذا لتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز،بما يسهم في تطوير الخدمة وتحسين مستوى الانضباط داخل المواقف.

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

