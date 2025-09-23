رئيس جهاز العاشر من رمضان: سحب سرفيس خط 2 وتغريم سائق لعدم التزامه بخط السير

أكد المهندس علاء عبد اللا رئيس جهاز العاشر من رمضان أنه في إطار الحرص على ضبط منظومة النقل الداخلي بمدينة العاشر من رمضان وضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين، استجابت إدارة المواقف برئاسة المهندس وليد صلاح بشكل عاجل لشكوى أحد المواطنين بشأن تجاوز أحد سائقي السرفيس بخط (2) وعدم التزامه بخط السير المقرر.

وتبين أن السائق رفض استكمال الخط حتى محطته النهائية، ما دفع إدارة الموقف إلى سحب السيارة فورًا من الخدمة، وإحالة السائق للتحقيق، وتوقيع غرامة مالية بحقه، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق الركاب.

وأكد المهندس وليد صلاح أن إدارة الموقف الداخلي ملتزمة بالتصدي لأي تجاوزات قد تعيق انتظام حركة النقل الحضري، مشددًا على أن الرقابة مستمرة لضمان التزام السائقين باللوائح المنظمة وتقديم خدمة لائقة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

كما دعا مدير الموقف المواطنين إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات، تنفيذا لتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز،بما يسهم في تطوير الخدمة وتحسين مستوى الانضباط داخل المواقف.