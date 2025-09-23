قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يتفقد مدارس الشرقية ويشدد على تطبيق لائحة الانضباط وأعمال السنة

جولة وزير التعليم اليوم
جولة وزير التعليم اليوم
ياسمين بدوي

 قام  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولة تفقدية لعدد من المدارس بمحافظة الشرقية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة داخل الفصول.

جاء ذلك عقب افتتاح مدرسة مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" بقرية أنشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الجولة، تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة "الحاجة فائقة الأهواني الإعدادية بنات"، حيث حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على حضور الطالبات وتفاعلهن مع المعلمين منذ اليوم الأول.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مدرسة "بوبسطة الابتدائية" التابعة لإدارة شرق الزقازيق، والتي تضم ٩٠٥ طلاب وطالبات، حيث اطمأن على انتظام الحضور وتسليم الكتب ونسب الكثافة داخل الفصول، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، ودهان الفصول، والاهتمام بنظافة الملعب المدرسي.

كما توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مدرسة "بوبسطة الإعدادية بنات" والتي تضم ٤٩٣ طالبة، حيث أشاد بجهود العاملين بالمدرسة، وبالالتزام بالانضباط وحضور الطالبات وتسلمهن الكتب الدراسية.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته بتفقد مدرسة "السادات الثانوية بنين" التي تضم ١٨٩٦ طالبًا، حيث حرص على مناقشة طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا، موضحًا أهميته كخطوة نحو تطوير التعليم وفق المعايير الدولية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في ختام الجولة، على أهمية الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط بمنتهى الحزم، والالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

