المجلس القومي للمرأة يشارك في الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"

شارك المجلس القومي للمرأة ممثلا في الدكتورة ميرفت أبو عوف عضوة المجلس، فى ندوة ضمن حملة مناهضة التحرش بعنوان "أطفالنا مسؤوليتنا"، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و يستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة مرفت ابو عوف

أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله لاسيما التحرش وحماية الأطفال، إدراكًا لخطورة هذه الظاهرة وأثرها على المجتمع.

وأشارت الى برنامجي"نورة" و " نور" ضمن الاطار الوطني للاستثمار فى الفتيات، والذي يحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، و فى اطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، ويستهدفا الفتيات والفتيان من عمر 10 حتي 14 عاما ،عبر جلسات توعوية لحمايتهم من كافة أشكال العنف، مضيفة أن البرامج تركز على تعريف الأطفال بالأماكن واللمسات الآمنة وغير الآمنة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مضايقات أو انتهاكات قد يتعرضون لها، سواء من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ أو عبر خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، ولضمان شكولية البرنامجين تم تطوير منهج خاص للأطفال من ذوي الإعاقة لحمايتهم من التحرش والعنف باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لذلك.

وشددت الدكتورة ميرفت أبو عوف على أن العلاقة بين الأسر وأبنائهم تمثل محورًا أساسيًا في جهود المجلس، مشيرة إلى برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذى يسهم في بناء علاقة صحية بين الأهل وأبنائهم، ويرسخ قيم الاحترام والتعاون بين الفتيات والفتيان، ويُعزز وعي الأهالي بالجوانب القانونية للتجريم والردع ،مؤكدة أن هذه الجهود تعكس إيمان المجلس القومي للمرأة بأن حماية بناتنا و أبنائنا من التحرش والعنف مسؤولية مشتركة، تبدأ بالتوعية، وتشمل القوانين وآليات الإبلاغ، وتستهدف توفير بيئة آمنة تضمن لكل طفل الحق في النمو والحياة بكرامة.

يذكر أن الملتقى يشهد هذا العام مشاركة واسعة من 53 دولة عربية وأجنبية في مختلف مجالات الفنون، إلى جانب ندوات وجلسات توعوية حول دور الفن في دعم قضايا ذوي القدرات الخاصة وإبراز مواهبهم.