أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دونالد ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة، مضيفا أن ترامب هاجم إيران في كلمته.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كلمة ترامب استغرقت وقتا طويلا وأكثر من اي رئيس اخر، مشيرا إلى أن ترامب تحدث أيضاً عن الرئيس الأمريكي السابق بايدن.

وتابع أحمد موسى ، أن كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كانت قوية وتحدثت عن الموقف المصري بقوة، لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعم غزة بقوة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس التركي أردوغان تحدث بقوة عن غزة وهاجم إسرائيل في الأمم المتحدة.