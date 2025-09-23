السيطرة على حريق شقة سكنية بطوخ دون خسائر بشرية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدنى بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية فى مدينة طوخ دون خسائر فى الأرواح حيث تبين أن الحريق بدأ فى حجرة الأطفال وامتد إلى باقي الشقة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حريق فى شقة سكنية بمدينة طوخ وانتقلت على الفور قوات الحمية المدنية وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى الشقق المجاورة.



وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب فى حجرة أطفال بشقة بالطابق الثامن فى عقار مكون من 11 دورا ولم تقع أي خسائر فى الأرواح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .