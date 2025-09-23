نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال اللجنة الخاصة بحصر وتصنيف المناطق السكنية

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المختصة بحصر وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بشأن متابعة أعمال الحصر وتصنيف المناطق السكنية وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 164 لسنة 2025.

وذلك من خلال المرور الميداني وتوثيق البيانات على أرض الواقع، بحضور محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الحصر والتقييمات الخاصة بأحياء المنيرة وإمبابة ومركز البدرشين، بالإضافة إلى مناقشة توصيات الاجتماع السابق ومتابعة نسب الإنجاز في باقي الأحياء والمراكز لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد.

شدد نائب المحافظ على ضرورة ضبط التقييم والحصر خاصة في المناطق الواقعة على الحدود المشتركة بين الأحياء مع الالتزام بأسس موضوعية ودقيقة في التقييم.

كما أكد على أهمية مراعاة التفرقة بين المناطق المخططة وغير المخططة فضلًا عن موقعها إذا كانت مطلة على محاور وطرق حيوية أو مشروعات قومية وتنموية.

وأشار كذلك إلى ضرورة مراعاة الحالة العامة للبناء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطني بما يضمن تحقيق العدالة في عملية التصنيف.

كما وجّه نائب المحافظ حي المنيرة ومركز البدرشين بتعديل بعض الملاحظات الخاصة بالتقييم بما يتوافق مع المعايير المحددة مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاء الأسبوع القادم لاستعراض الموقف النهائي للأحياء والمراكز بعد الانتهاء من مراجعة جميع البيانات والتقييمات.