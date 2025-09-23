استشهاد 36 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 36 فلسطينيا برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن 20 شهيدا نقلوا إلى مستشفى الشفاء، و7 إلى المستشفى المعمداني، و6 إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و3 إلى مستشفى الأقصى.



وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.