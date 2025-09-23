الزراعة تتابع صرف الأسمدة وتوجه بتوفير المعدات بأسعار رمزية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 216 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 16 وحتى 22 سبتمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع ضبطت مديرية الطب البيطري بالقاهرة 1.2 طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك، كما نظمت ندوات إرشادية حول الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما نفذت مديرية الزراعة بالجيزة حملات لمتابعة صرف الأسمدة وإزالة التعديات، فيما قامت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل علاجية مجانية، وضبطت أكثر من 7.3 طن من اللحوم الفاسدة، وواصلت تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.

ونظمت مديرية الطب البيطري بالغربية 55 ندوة إرشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والوقاية من الأمراض المشتركة، كما تابعت مديرية الزراعة بالمنوفية عمليات جني القطن، وأزالت 32 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بينما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية مجانية استفاد منها مئات الحيوانات والطيور.

وقامت مديرية الزراعة بكفر الشيخ بالمرور على الزراعات والجمعيات الزراعية، في حين شنت مديرية الطب البيطري حملات أسفرت عن تحرير 20 محضرًا وضبط 882 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة، وواصلت تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية. وتابعت مديرية الزراعة بالدقهلية المحاصيل الصيفية وحصاد الأرز وصرف الأسمدة، ونظمت ندوات إرشادية، وأزالت حالة تعدٍ، بينما ضبطت مديرية الطب البيطري 6.5 طن من اللحوم والدواجن غير الصالحة، كما نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية 22 قافلة علاجية وشنّت حملات رقابية أسفرت عن ضبط 1.7 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وواصلت تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.

بينما تابعت مديرية الزراعة بالبحيرة صرف الأسمدة، ووجهت بتوفير المعدات الزراعية بأسعار رمزية، ونفذت حملة للقضاء على القوارض، بينما ضبطت مديرية الطب البيطري 13 طنًا من الأسماك غير الصالحة.

كما قامت مديرية الزراعة بالإسكندرية بمتابعة وفحص أشجار النخيل بحدائق المنتزه، وشاركت في مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وأزالت بعض حالات التعدٍي على الأراضي الزراعية، كذلك قامت مديرية الطب البيطري بمطروح بالمرور على الإدارات لمتابعة سير العمل، ونظمت حملات توعية بالتعاون مع إذاعة مطروح والمدارس للتعامل مع الكلاب الضالة.

فيما أعلنت مديرية الزراعة بالإسماعيلية عن بدء حصاد محصول السمسم، وأزالت حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بينما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية علاجية مجانية، كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد متابعة حصاد محصول الأرز وزراعة بنجر السكر، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما تابعت مديرية الطب البيطري بدمياط لجان التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ونظمت ندوة إرشادية عن مرض السعار وكيفية الوقاية منه.

وتابعت مديرية الزراعة بشمال سيناء أعمال المزرعة الإرشادية، ونظمت ندوة عن تربية نحل العسل، وشاركت مديرية الطب البيطري في مهرجان سباق الهجن بفرق متخصصة لمتابعة صحة الجمال، كما أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء عن توزيع الأسمدة المدعمة، وعقدت اجتماعًا لتسجيل بيانات المزارعين تمهيدًا لاستخراج "كارت الفلاح".

ونظمت مديرية الزراعة بالفيوم يومًا تدريبيًا حول أهمية التعاقب المحصولي، شاركت فيه زراعة الذرة والبرسيم والقمح ضمن برنامج ثلاثي لزيادة الإنتاجية، كما تابعت مديرية الزراعة بالمنيا جني محصول القطن وصرف الأسمدة، وأزالت بعض حالات التعدي، في حين ضبطت مديرية الطب البيطري أكثر من طن ونصف من اللحوم غير الصالحة، كما تفقدت مديرية الزراعة بأسيوط مراكز تجميع الأقطان تزامناً مع بدء عملية التوريد، وأزالت عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات وتقديم الإرشادات للمواطنين، كما قامت مديرية الزراعة بقنا بفحص محصول قصب السكر، وتابعت الحقل الإرشادي المنزرع بطريقة الشتل، ونظمت ندوة إرشادية للمزارعين، وتابعت مديرية الزراعة بالأقصر عمليات صرف الأسمدة، ونظمت ندوة عن محصول القصب، بينما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق الماشية، كما أعلنت مديرية الزراعة بأسوان عن إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية في عدة مراكز.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.