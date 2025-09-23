محافظ شمال سيناء يصدق على فتح فصلين لطلبة الخدمات بالعريش

صدق محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، اليوم الثلاثاء، على فتح فصلين للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية بنظام الخدمات بمدينة العريش، في مدرستي الشهيد احمد عسكر الثانوية بنات، والشهيد عمرو شكري الثانوية بنين.



صرح بذلك حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء .. مشيرا إلى أنه بفتح الفصلين لطلبة الخدمات يصل العدد إلي أربعة فصول، أي بزيادة بنسبة 100%.



وأضاف رضوان أن محافظ شمال سيناء وجه بتشكيل لجنة لاستقبال طلبات الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام والراغبين في الدراسة بنظام المنازل، على أن يتم قبول 80 طالبا من الناجحين في الشهادة الإعدادية بإدارة العريش التعليمية للدراسة بنظام المنازل في إدارتي الحسنة ونخل التعليمية بواقع 40 طالبا لكل إدارة منهما.



وأشار إلى أن قرار مديرية التربية والتعليم بأرجاء قبول طلبة المنازل للعام الدراسي الجديد ، بسبب رسوب أكثر من 900 طالب العام الماضي، ما يسبب مشكلة خلال فتره الامتحانات حال قبول إعداد جديدة قد تصل إلى ألف طالب في العام الدراسي الجديد.



من ناحية أخرى، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، مساء اليوم، عن إصلاح كسر بخط المياه الرئيس المغذي لشمال سيناء.



وقال المهندس خالد العمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيس في قرية الفتح بمركز بئر العبد.



وأوضح أن فرق الصيانة التابعة للشركة تحركت إلى موقع كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بقطر 1000 مم بقرية الفتح التابعة لمنطقة رمانة بقطاع شمال سيناء، لافتا إلى أنه خلال فترة الإصلاح، تم التأكد من استمرار وصول المياه إلى بعض المناطق الحيوية لتخفيف أي آثار ناتجة عن العطل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام الخدمة لحين الانتهاء من الإصلاح بشكل نهائي.



وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي حرصها الدائم على سرعة التدخل للتعامل مع الأعطال الطارئة، وضمان استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.