وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
محافظات

محافظ شمال سيناء يصدق على فتح فصلين لطلبة الخدمات بالعريش
صدق محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، اليوم الثلاثاء، على فتح فصلين للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية بنظام الخدمات بمدينة العريش، في مدرستي الشهيد احمد عسكر الثانوية بنات، والشهيد عمرو شكري الثانوية بنين.


صرح بذلك حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء .. مشيرا إلى أنه بفتح الفصلين لطلبة الخدمات يصل العدد إلي أربعة فصول، أي بزيادة بنسبة 100%.


وأضاف رضوان أن محافظ شمال سيناء وجه بتشكيل لجنة لاستقبال طلبات الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام والراغبين في الدراسة بنظام المنازل، على أن يتم قبول 80 طالبا من الناجحين في الشهادة الإعدادية بإدارة العريش التعليمية للدراسة بنظام المنازل في إدارتي الحسنة ونخل التعليمية بواقع 40 طالبا لكل إدارة منهما.


وأشار إلى أن قرار مديرية التربية والتعليم بأرجاء قبول طلبة المنازل للعام الدراسي الجديد ، بسبب رسوب أكثر من 900 طالب العام الماضي، ما يسبب مشكلة خلال فتره الامتحانات حال قبول إعداد جديدة قد تصل إلى ألف طالب في العام الدراسي الجديد.


من ناحية أخرى، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، مساء اليوم، عن إصلاح كسر بخط المياه الرئيس المغذي لشمال سيناء.


وقال المهندس خالد العمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيس في قرية الفتح بمركز بئر العبد.


وأوضح أن فرق الصيانة التابعة للشركة تحركت إلى موقع كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بقطر 1000 مم بقرية الفتح التابعة لمنطقة رمانة بقطاع شمال سيناء، لافتا إلى أنه خلال فترة الإصلاح، تم التأكد من استمرار وصول المياه إلى بعض المناطق الحيوية لتخفيف أي آثار ناتجة عن العطل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام الخدمة لحين الانتهاء من الإصلاح بشكل نهائي.


وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي حرصها الدائم على سرعة التدخل للتعامل مع الأعطال الطارئة، وضمان استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

