وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الخدمات البيطرية تنفذ 8 آلاف زيارة للتقصي النشط خلال أغسطس الماضي

الخدمات البيطرية
الخدمات البيطرية
شيماء مجدي

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نتائج أعمال خطة الرصد الإكلينيكي النشط خلال شهر أغسطس الماضي، والتي شملت أكثر من 8 آلاف زيارة للمزارع والمنازل والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرصد والمتابعة الميدانية في المزارع والتربية المنزلية بالقرى، بالإضافة إلى أسواق الحيوانات، ضمن خطة الوزارة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار "الأقنص"، إلى أن الهيئة وضعت خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر للحد من انتشار الأمراض الوبائية، عبر المتابعة الدورية للوضع الصحي للحيوانات والكشف المبكر عن أي مؤشرات لظهور أمراض، مما يدعم إجراءات الاستجابة السريعة والفعّالة عند رصد بؤر مرضية، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة.

وأوضح أن فرق الترصد الوبائي للأمراض قامت خلال أغسطس الماضي بزيارة نحو 1,254 قرية، تضمنت 8,336 زيارة للمزارع والمنازل، بالإضافة إلى 40 زيارة لأسواق الحيوانات. كما شملت أعمال التقصي مناظرة أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور، حيث تم فحص: 78,038 رأس أبقار، 43,684 رأس جاموس، و 46,600 رأس أغنام، فضلا عن 42,303 رأس ماعز، و1,994 رأس جمال، إضافة إلى 5,112 رأس دواب، و292,661 من الدواجن.

الخدمات البيطرية الزراعة الرصد الإكلينيكي أغسطس

