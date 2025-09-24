بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة
تشابمان: الاعتراف بفلسطين يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تشكيل وادي دجلة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
اقتصاد

أ ش أ

اختتمت بورصة الدار البيضاء تداولات، اليوم الأربعاء، على انخفاض جماعي لمؤشراتها الرئيسية، حيث سجل المؤشر العام "مازي" تراجعًا بنسبة 0,77% ليستقر عند 19.617,53 نقطة.
وشمل التراجع مؤشر “MASI.20″، الذي يضم أبرز 20 شركة مدرجة، حيث فقد 0,87% من قيمته ليغلق عند 1.599,13 نقطة، في حين سجل مؤشر MASI.ESG، المخصص للشركات ذات أفضل تصنيف في معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,67% ليصل إلى 1.337,70 نقطة.
أما مؤشر MASI Mid and Small Cap، الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد انخفض بنسبة 0,73% ليبلغ 1.938,06 نقطة.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، سجل كل من “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” و “إف تي إس إس إي موروكو آل-ليكيد” خسائر متقاربة، بانخفاض قدره 0,73% إلى 18.993,07 نقطة، و 0,72% إلى 17.281,61 نقطة على التوالي.
ر ح م ن
/أ ش أ/

