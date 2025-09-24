بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

اختتمت بورصة الدار البيضاء تداولات، اليوم الأربعاء، على انخفاض جماعي لمؤشراتها الرئيسية، حيث سجل المؤشر العام "مازي" تراجعًا بنسبة 0,77% ليستقر عند 19.617,53 نقطة.

وشمل التراجع مؤشر “MASI.20″، الذي يضم أبرز 20 شركة مدرجة، حيث فقد 0,87% من قيمته ليغلق عند 1.599,13 نقطة، في حين سجل مؤشر MASI.ESG، المخصص للشركات ذات أفضل تصنيف في معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,67% ليصل إلى 1.337,70 نقطة.

أما مؤشر MASI Mid and Small Cap، الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد انخفض بنسبة 0,73% ليبلغ 1.938,06 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، سجل كل من “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” و “إف تي إس إس إي موروكو آل-ليكيد” خسائر متقاربة، بانخفاض قدره 0,73% إلى 18.993,07 نقطة، و 0,72% إلى 17.281,61 نقطة على التوالي.

