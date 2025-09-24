الدردير يوجّه رسالة دعم للزمالك: نتمني استمرار جيل عبدالله السعيد في الهيمنة على مباريات القمة

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة دعم للزمالك قبل لقاء الأهلي في مباراة القمة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير :"الزمالك في عصر عبدالله السعيد لا يعرف الهزيمة من الأهلي".

وأضاف :"نتمني استمرار جيل عبدالله السعيد في الهيمنة علي مباريات القمة خصوصا ان ده اسهل ماتش اصلا في كل الماتشات اللي فاتوا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.