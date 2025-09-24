كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال أيمن عبد العزيز : "محدش في الأهلي يقدر يوقف خوان ألفينا حتى لو كان قدامه 5 لاعبين".



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.