تشكيل وادي دجلة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي بعد قليل في الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

ويحل وادي دجلة ضيفاً ثقيلاً على حساب البنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساءً على ملعب ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: سيف تقا، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، شادي ماهر.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، ميس كاندروب.

خط الهجوم: يوسف ويا، أحمد فاروق، محمود دياسطي.