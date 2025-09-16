عمرو الدردير: المقارنة بين خوان ألفينا وزيزو ظالمة

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تصريحات الناقد الرياضي عمرو الدردير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال عمرو الدردير: "المقارنة بين خوان ألفينا و أحمد سيد زيزو ظلم لأن زيزو مش بيعرف يرقص ويعدي واحد على واحد زي ألفينا".

وأكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى "زيزو" لم يقدم مستواه المعهود مع النادي الأهلي حتى الآن.

وقال صالح، في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة “هي”: "مستوى زيزو مع الأهلي يختلف بشكل كبير عن الزمالك، فهو بعيد تماما عن مستواه المعهود ويحتاج إلى الابتعاد عن الضغوطات ويلعب بحرية مثلما كان يلعب في القلعة البيضاء".

وأضاف: "تريزيجيه يتعرض لضغوطات شديدة منذ انضمامه للنادي الأهلي وهو لاعب كبير وإشارته بعد تسجيله هدفه أمام إنبي بسبب الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة".