أحمد حمودة: ألفينا تشعر أنه من ناشئي الزمالك.. ويتفوق على زيزو

أكد أحمد حمودة، لاعب نادي المقاولون العرب السابق، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن ناصر ماهر يعد من أفضل اللاعبين في مصر، مشددًا على أنه يستحق التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حمودة أن غياب إمام عاشور أثر بشكل واضح على أداء النادي الأهلي، واصفًا اللاعب بأنه “منتج” ويصنع الفارق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك أقوى قائمة من حيث الأسماء، لكن مشكلته الحقيقية تكمن في غياب الروح القتالية لدى اللاعبين.

وأوضح: “الجمهور كان دائمًا يثق أن الأهلي سيفوز حتى آخر دقيقة، لكن هذا الشعور غاب في الفترة الأخيرة عن الفريق”.

وتطرق حمودة إلى ملف المدير الفني القادم للأهلي، مؤكدًا أن حسام البدري ليس الرجل المناسب للمرحلة المقبلة داخل القلعة الحمراء.

كما وجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قال فيها: “الأهلي حقق أكبر بطولاته في عهد الخطيب، وأتمنى أن يركز على صحته وألا يترشح لفترة جديدة لرئاسة النادي”.

وعن نادي الزمالك، قال حمودة إن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري يتميز بالحركية ويملك قدرات مميزة، بينما يرى أن الفلسطيني عدي الدباغ لا يملك الإمكانيات التي تليق بمهاجم الزمالك. وأضاف أن البرازيلي ألفينا يعطي انطباعًا وكأنه من ناشئي القلعة البيضاء، مشددًا على وجود فارق كبير بينه وبين أحمد سيد “زيزو”، مع تفوق ألفينا في العديد من الجوانب الفنية.