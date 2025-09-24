قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد عطية يسخر من تصريحات مي كمال طليقة أحمد مكي

احمد مكي وطليقته
احمد مكي وطليقته
يارا أمين

سخر الفنان محمد عطية من التصريحات التي أطلقتها مي كمال، طليقة الفنان أحمد مكي، والتي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.


وكتب عطية عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “هي طليقة مكي بتتخانق مع مين لوحدها كده بالتصريحات دي؟ لا مكي بيرد ولا حد بيرد.. ده شيء غريب جدًا.. فين الطرف اللي انتي ماسكة في خناقه؟".


وكانت قد قررت خبيرة التجميل مي كمال الدين ، وطليقة أحمد مكي الخروج عن صمتها ، والحديث عن بعض الأمور بعد أن علمت بكشف بعض الأسرار والتفاصيل بينهما ، مما دفعها إلى الحديث وكشف بعض الحقائق عن سبب طلاقهما. 

مي كمال الدين: أنا اتقيت ربنا في نفسي وفيه

وكتب مي ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام  عبر خاصية الاستوري قائلة : في حديث "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر"، والصفات دي مش هتكون فيا لو على موتي، أولا خصوصية إيه اللي أنا محترمتهاش هل أنا نشرت شيء خاص بیني وبین أحمد، هل أنا خرجت وشتمت أحمد. 

وأضافت مي كمال الدين : هل قولت فيه كلمة تعيب فيه زي ما البعض وأغلب الناس والمشاهير تحديدا بيعملوا كده في وقت الخلاف، على فكره الآلية سهلة والفضايح سهلة، بس مش من طبعي ولا تربيتي، أنا اتقيت ربنا في نفسي وفيه ، وبعدين إيه كمية التهم اللي نازلة ترف عليا وأنا اقتحمت خصوصيته وخلفت العهد، مختصر الكلام فيه حاجة أنا موضحتهاش، أنا مفيش أي تواصل بيني وبين أحمد بعد وفاة والدته إلا بعد شهرين وحصل خلاف كبير جدا خلى حتى اللي بينا يروح في حتة مكنتش أنا متخيلاها.

مي كمال الدين: احترمت أزمة وفاة والدته

واوضحت مي كمال الدين: وقتها رضيت وسكت واحترمت أزمة وفاة والدته جدا لأن أنا بحبها وبحترمها جدا الله يرحمها طلبت منه برد جزء من اللي بيحصلي من ناس من طرفه مكنش فيه أي رد فعل منه اكتشف بعد شهور تحديدا يوم عيد ميلاده  فيديو ملهوش أي لازمة إن أحمد له علاقة بـ حد معين وبعدها فيديو ينزل ليا بصوري وإن أنا عروسة أحمد مكي وحاولت التواصل وفهم ليه بيحصل كده؟ حاولت أكتب موضوع ونشرت قبل كده والله أنا منفصلة عنه وبرضه المشاكل وقلة أدب من اللي حواليه مرحمتنيش، ومسدجات خاصة بينا وأمور خاصة بينا اتعرفت عند اللي حواليه معرفش منين أنا اتصدمت جدًا.

محمد عطية مي كمال أحمد مكي فيسبوك انستجرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد