أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا
كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب
رحمة أحمد تشارك رسالة مؤثرة من ابنها بعد تعرضها لوعكة صحية
روسيا .. الدفاعات الجوية تسقط 55 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل
محافظات

ضمنه في قرض .. عامل يقتل نجل عمه السائق في المنوفية

مروة فاضل

لقي سائق مصرعه على يد نجل عمه بقرية جنزور بمركز بركة السبع وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع سائق في قرية جنزور علي يد نجل عمه.

بالانتقال تبين مصرع “ ر.ش ” سائق علي يد نجل عمه “ع.ش ”بعد أن طعنه بسكين وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة وذلك بسبب ضمان أحدهما للآخر في قرض وعدم دفعه الأقساط ووجود خلافات مالية بينهم.

فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي بركة السبع وتم ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

