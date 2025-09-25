ضمنه في قرض .. عامل يقتل نجل عمه السائق في المنوفية

لقي سائق مصرعه على يد نجل عمه بقرية جنزور بمركز بركة السبع وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع سائق في قرية جنزور علي يد نجل عمه.

بالانتقال تبين مصرع “ ر.ش ” سائق علي يد نجل عمه “ع.ش ”بعد أن طعنه بسكين وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة وذلك بسبب ضمان أحدهما للآخر في قرض وعدم دفعه الأقساط ووجود خلافات مالية بينهم.

فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي بركة السبع وتم ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.