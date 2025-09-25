إطلاق نار من مركبة مسرعة باتجاه إحدى المستوطنات في منطقة الأغوار الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة باتجاه إحدى المستوطنات في منطقة الأغوار.

وفي وقت سابق، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية، وفق ما أفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، مشيرًا إلى أن البؤرة تقع في منطقة "الساكوت"، حيث جرى جلب عشرات رؤوس الأبقار إليها.

وأوضح دراغمة أن إقامة هذه البؤرة تعني استيلاء المستوطنين على مزيد من الأراضي الرعوية في المنطقة وإغلاقها أمام المواطنين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير شرق مدينة طوباس بعدد من الدوريات، وداهمت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.