الصحة اللبنانية: شهيد و3 مصابين في غارة إسرائيلية

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على مدخل مستشفى تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.


وأعلنت الصحة اللبنانية، عن أن هناك شهيد و3 مصابين في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة تبنين جنوبي لبنان.


وأكدت قوات اليونيفيل أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 وتهديدا للاستقرار الهش.

ودعت قوات اليونيفيل في بيان لها جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوقف الفوري عن شن أي غارات والالتزام بالانسحاب الكامل من أراضي لبنان.

وشددت اليونيفيل على أن استمرار التصعيد يشكل تهديدا لجهود استعادة الاستقرار، وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بالقرار 1701.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أعلن قصف عدة أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وشملت الأهداف مستودعات أسلحة أنشأها حزب الله في جنوب لبنان كجزء من جهوده لإعادة الإعمار، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأنه صدر أمر إخلاء لثلاث مناطق في جنوب لبنان قبيل الغارات، بما في ذلك ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين.

وجاء في أمر الإخلاء: "أنتم موجودون في مبانٍ يستخدمها حزب الله. حرصًا على سلامتكم، يُرجى منكم إخلاء تلك المباني والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وكانت الأهداف تقع داخل قرى لبنانية، وأحيانًا في قلب القرية، وهو ما قد يكون السبب وراء الإنذار المبكر من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

