مديرية الصحة بالإسماعيلية: قافلة طبية بقرية المحسمة بمركز القصاصين

قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية بتفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية المحسمة التابعة لمركز القصاصين الجديدة.

وذكرت مديرية الصحة بالإسماعيلية أن وكيل وزارة الصحة التقت مع فريق الطاقم الطبي واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة الطبية المقدمة من خلال العيادات التخصصية بالقافلة الطبية التي تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الى أن القافلة الطبية التي امتدت خلال يومين استقبلت 426 مواطنا خلال يومها الأول و419 مواطن خلال يومها الثاني ، وذلك من خلال 7 عيادات تخصصية ، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والفحوصات المعملية والتثقيف الصحي وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجدة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات ، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية ، فضلا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ، ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية ، بجانب عقد ندوات توعية وتثقيف صحي للمترددين.