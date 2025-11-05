«حماة الوطن» ببني سويف يختتم حملته الانتخابية بمؤتمر جماهيري حاشد |شاهد

شهدت محافظة بني سويف مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا نظمه حزب حماة الوطن في ختام حملته الانتخابية لدعم مرشحي التحالف الوطني بالقائمة والفردي في انتخابات برلمان 2025، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة وقيادات الحزب وأعضاء التحالف من الفردى والقائمة.

حضر المؤتمر اللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد للحزب وأمين التنظيم بالجمهورية، والنائب حسن جعفر أمين الحزب ببنى سويف إلى جانب مرشحي الحزب بالقائمة المهندس احمد شكرى ونهى الازهرى والدكتور هبه عبدالعظيم عن مستقبل وطن وأيه الفيومى عن الجبنة الوطنية والفردي النائب هشام سليم والنائب محمد رجب كما شارك من التحالف النائبة هبة عبدالعظيم ، وعدد من رؤوس العائلات والقيادات الشعبية والتنفيذية والإعلامية والسياسية على مستوى المحافظة

اللواء أحمد العوضى اكد أن حزب حماة الوطن يختار نوابه بعناية، قائلاً: "نريد نائبًا من الناس، يمتلك الحنكة السياسية والمهارة والأدوات لخدمة الوطن والمواطن، ولهذا كان اختيارنا لهؤلاء المرشحين ثمرة عمل وجهد متواصل على مدار خمس سنوات."

وأشار العطيفي إلى أن الحزب منذ عام 2020 كان له 23 نائبًا في مجلس النواب و22 في مجلس الشيوخ، إلا أن العمل الجاد والتوسع التنظيمي رفع عدد ممثلي الحزب في الشيوخ إلى 72 نائبًا، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس ثقة القيادة السياسية والمواطنين في أداء الحزب.

كما أشاد بقيادة اللواء أحمد العوضي ودوره في ترسيخ مكانة الحزب داخل الحياة النيابية، مؤكدًا أن اختياره وكيلًا أول لمجلس الشيوخ جاء تتويجًا لمجهودات كبيرة في خدمة الوطن والحزب.

وأضاف أن محافظة بني سويف تمثل نموذجًا للتماسك الوطني، حيث يخوض الحزب الانتخابات بأربعة مرشحين متميزين – اثنين على القائمة واثنين على الفردي – تم اختيارهم عن كفاءة واقتدار، مشددًا على أن الهدف ليس الفوز بالمقاعد بقدر ما هو خدمة الوطن ودعم المواطن.

وجاءت رسالة المؤتمر ان حزب حماة الوطن حزب وُلد من رحم الدولة المصرية، حزب من الميدان إلى البرلمان، ومن الناس وبالناس وللناس، مضيفًا أن الحزب سيظل داعمًا للدولة المصرية بقيادتها الحكيمة من أجل استقرار الوطن وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن.



