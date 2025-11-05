قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«البنا» حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا.. و«معروف» يقود الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
ضياء السيد يُوجّه رسالة لإدارة الأهلي: اعتمدوا على الشباب.. المستقبل لهم
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5-11-2025
عليه 4 ملايين دولار .. خالد طلعت يعلّق على أزمة الزمالك المالية
هل يجوز جمع الصلاة بسبب ظروف العمل؟.. الإفتاء توضح الحكم
الديهي لرئيس تحرير BBC : إذا كان لديك ذرة مهنية فلتعتذر وتستقيل
إعلامي: أشرف حكيمي قد يغيب عن كأس الأمم الأفريقية بعد الإصابة في الكاحل
التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم
حليف إيلون ماسك .. ترامب يعلن ترشيح «إسحاقمان» لقيادة وكالة ناسا
إيهاب المصري: سيراميكا كليوباترا يستحق تصدّر الدوري.. والأهلي يفتقد إمام عاشور
انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه
خطوة جديدة للتحول الرقمي .. مصلحة الجمارك تكشف تفاصيل نظام «ACI»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«حماة الوطن» ببني سويف يختتم حملته الانتخابية بمؤتمر جماهيري حاشد |شاهد

حماة الوطن ببني سويف
حماة الوطن ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا نظمه حزب حماة الوطن في ختام حملته الانتخابية لدعم مرشحي التحالف الوطني بالقائمة والفردي في انتخابات برلمان 2025، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة وقيادات الحزب وأعضاء التحالف من الفردى والقائمة.

حضر المؤتمر اللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد للحزب وأمين التنظيم بالجمهورية، والنائب حسن جعفر أمين الحزب ببنى سويف إلى جانب مرشحي الحزب بالقائمة المهندس احمد شكرى ونهى الازهرى والدكتور هبه عبدالعظيم عن مستقبل وطن وأيه الفيومى عن الجبنة الوطنية والفردي النائب هشام سليم والنائب محمد رجب كما شارك من التحالف النائبة هبة  عبدالعظيم ، وعدد من رؤوس العائلات والقيادات الشعبية والتنفيذية والإعلامية والسياسية على مستوى المحافظة

اللواء أحمد العوضى اكد أن حزب حماة الوطن يختار نوابه بعناية، قائلاً: "نريد نائبًا من الناس، يمتلك الحنكة السياسية والمهارة والأدوات لخدمة الوطن والمواطن، ولهذا كان اختيارنا لهؤلاء المرشحين ثمرة عمل وجهد متواصل على مدار خمس سنوات."

وأشار العطيفي إلى أن الحزب منذ عام 2020 كان له 23 نائبًا في مجلس النواب و22 في مجلس الشيوخ، إلا أن العمل الجاد والتوسع التنظيمي رفع عدد ممثلي الحزب في الشيوخ إلى 72 نائبًا، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس ثقة القيادة السياسية والمواطنين في أداء الحزب.

كما أشاد بقيادة اللواء أحمد العوضي ودوره في ترسيخ مكانة الحزب داخل الحياة النيابية، مؤكدًا أن اختياره وكيلًا أول لمجلس الشيوخ جاء تتويجًا لمجهودات كبيرة في خدمة الوطن والحزب.

وأضاف أن محافظة بني سويف تمثل نموذجًا للتماسك الوطني، حيث يخوض الحزب الانتخابات بأربعة مرشحين متميزين – اثنين على القائمة واثنين على الفردي – تم اختيارهم عن كفاءة واقتدار، مشددًا على أن الهدف ليس الفوز بالمقاعد بقدر ما هو خدمة الوطن ودعم المواطن.

وجاءت رسالة المؤتمر ان حزب حماة الوطن حزب وُلد من رحم الدولة المصرية، حزب من الميدان إلى البرلمان، ومن الناس وبالناس وللناس، مضيفًا أن الحزب سيظل داعمًا للدولة المصرية بقيادتها الحكيمة من أجل استقرار الوطن وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن.


 

بني سويف محافظة بني سويف حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

اكتشف العطلات الرسمية القادمة في 2025

إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025

ترشيحاتنا

حسن شحاتة

صحته بتتحسن .. كريم حسن شحاتة يطمئن الجمهور على والده

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن الجثامين بغزة

ضياء رشوان

ضياء رشوان: إعمار غزة لن يتم إلا بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي

بالصور

لماذا يفاقم التوتر الشديد الإكزيما؟.. أسباب علمية تكشف العلاقة بين الضغط النفسي وتهيج الجلد

أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر
أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر
أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد