مفتي الجمهورية ومحافظون يحتفلون بالعيد القومي لكفر الشيخ .. صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية العيد القومي للمحافظة في الذكرى الـ69 لانتصار معركة البرلس البحرية الخالدة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء أحمد ذكي عابدين، واللواء السيد نصر، واللواء جمال نور الدين، محافظي كفرالشيخ السابقين، والدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية – مدير أمن كفرالشيخ، والمستشار شفيق الجنك، رئيس المحكمة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، وقيادات المحافظة التنفيذية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية من رئيس الجامعة، ثم عُرض فيلمٌ تسجيليٌ يوثّق أحداث معركة البرلس البحرية، تلاه فيلم آخر عن مراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المعركة بمدينة البرلس اليوم، كما تم عرض فيلمٍ آخر يستعرض إنجازات الدولة على أرض المحافظة، وتضمن البرنامج عرضًا لفريق كلية التربية الرياضية، وفقرة شعرية للطفلة غادة عبدالناصر، وفقرة غنائية لفرقة الكورال بكلية التربية النوعية مصحوبة بعرضٍ للتنورة، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وخلال كلمته، رحب محافظ كفرالشيخ بالدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، واللواء طارق مرزوق – محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي – محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني – محافظ الشرقية، واللواء أحمد ذكي عابدين، واللواء السيد نصر، واللواء جمال نورالدين، محافظي كفرالشيخ السابقين، الذين أعطوا للمحافظة الكثير من الجهد وحققوا العديد من النجاحات، والقيادات الأمنية والعسكرية والرقابية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور إسماعيل إبراهيم وكافة العاملين بجامعة كفرالشيخ على الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتنظيم هذا الحفل المتميز.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الاحتفال اليوم بذكرى العيد القومي يجسد يومًا عظيمًا من أيام العزة والكرامة، قائلاً: نحتفي معكم اليوم بذكرى عزيزةٍ على قلوبِنا جميعًا، الذكرى السنوية للعيد القومي لمحافظة كفرالشيخ، هذا اليوم الذي يُجسد قيمة البطولات والتضحيات التي سطرتها أجيالٌ من أبناء هذه الأرض الطيبة في معركة البرلس البحرية في الرابع من نوفمبر عام 1956، مضيفًا أنه في هذا اليوم التاريخي تصدى أبطالُ البحريةِ المصريةِ جنبًا إلى جنب مع أبناءِنا من أهالي البرلس الأبطال، بكل شجاعةٍ لقواتِ الأسطولين الفرنسي والبريطاني، رغم التفوقِ في العِتاد، مقدمين لنا درسًا خالدًا في الشجاعة والتضحية، مجسدين أسمى معاني الوطنيةِ والإخلاص في سبيل الوطن.

كما أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة بتاريخها العريق ليست مجرد مساحة من الأرض، بل هي نبضٌ متجدد للتنمية والعطاء، مشيرًا إلى أن كفرالشيخ واجهت عبر مسيرتها العديد من التحديات، لكنها استطاعت – بفضل الله ثم الجهود المخلصة والعزيمة القوية والعمل الدؤوب – أن تحول هذه التحديات إلى فرصٍ للنجاح والازدهار.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نقدم في هذا اليوم تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أسمى الأمثلة في التضحية والفداء، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما قدم التهنئة لأهالي المحافظة والأجهزة التنفيذية بهذه المناسبة الخالدة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والعطاء.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن الله منّ على المحافظة بموقعٍ جغرافي متميز على البحر المتوسط ونهر النيل، لتُمثل قلبًا نابضًا في دلتا مصر، بما تتميز به من أرضٍ خصبةٍ وإمكاناتٍ اقتصاديةٍ واعدة، مؤكدًا أن المحافظة حققت بفضل الجهود المخلصة والعمل المتواصل إنجازاتٍ ملموسةٍ في مختلف القطاعات، بدءًا من مشروعات البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، مرورًا بدعم القطاعين الزراعي والصيد اللذين يشكلان أساس الاقتصاد المحلي، وصولًا إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل ودعم الشباب وتمكين المرأة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تحظى برعايةٍ خاصةٍ من القيادة السياسية، حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى، منها المدينة السمكية الصناعية بغليون، ومحطة كهرباء البرلس، ومجمع مصانع الرمال السوداء، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وغيرها من المشروعات التي أسهمت في رفع مستوى المعيشة لأبناء المحافظة، لتصبح كفرالشيخ نموذجًا يُحتذى به في التنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

موضحًا أن هذه المشروعات ليست مجرد أرقام، بل تمثل أملًا جديدًا للمستقبل وحلمًا واعدًا للأجيال القادمة، إذ تؤدي إلى خفض معدل البطالة وتعزز الاقتصاد المحلي.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ تحية تقدير وإجلال لكل من شارك ويشارك في بناء وريادة المحافظة، مؤكدًا أن المسيرة لن تتوقف، بل ستتضاعف الجهود حتى يتحقق لأبناء كفرالشيخ مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، مقدمًا في ختام كلمته التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

واختتم محافظ كفرالشيخ كلمته مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تذكّرنا دومًا بأن هذه الأرض التي رُويت بالتضحيات تتطلب منا أن نبذل كل الجهد والعرق لاستكمال مسيرة البناء، ليظل اسم كفرالشيخ دائمًا مرفوعًا بالعمل والإنتاج، وتظل محافظتنا العريقة في المكانة التي تستحقها بين محافظات الجمهورية.

كل عامٍ ومصرنا الحبيبة بخير.. عاشت مصر حرةً أبية، وعاش جيشها وشرطتها درعًا حصينًا، وعاش شعبها العظيم مصدر قوتها وتماسكها، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها السياسية الرشيدة.