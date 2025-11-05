أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025، في البنوك العاملة في مصر، استقرت عقب ارتفاعها أمس.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 47.35 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في التنمية الصناعية 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الشركة المصرفية 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.