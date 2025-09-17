مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، الأربعاء، سيارة في مدينة بعلبك شرق لبنان أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيلين، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة نُفِّذت بواسطة "طائرة إسرائيلية مسيرة".

و في سياق آخر، ألغت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية الصادرة خلال 10 سنوات التي سبقت 7 أكتوبر 2023، و ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن الجيش ضاعف تقريبا عدد إشعارات الاستدعاء ليصل إلى 27 ألف إشعار، مع توقعات بارتفاع إضافي خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن 18 ألف جندي استجابوا حتى الآن لأوامر العودة إلى الخدمة وتم توزيعهم على وحدات مختلفة.

أوضحت أن نحو 40 بالمئة من المستدعين قدموا طعونا على قرارات الاستدعاء لأسباب شخصية أو صحية أو عائلية، غير أن قيادة الجيش رفضت هذه الطعون وأوعزت بضمهم قسرا إلى صفوف الخدمة.



و ذلك في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها تهدف إلى تغطية النقص الحاد في الموارد البشرية مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة والتي يتوقع أن تستمر حتى عام 2026.