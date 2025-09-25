ماجد المصري يكشف لـ صدى البلد عن شخصيته في فيلم السلم والثعبان

عبر الفنان ماجد المصري عن سعادته الكبيرة والتكريمات التي حصل عليها بعد النجاح الذي حققه من خلال مسلسل اش اش الذي عرض في رمضان 2025.

وقال ماجد المصري في تصريحات لصدى البلد "أجسد في فيلم السلم والثعبان صديق عمرو يوسف وحاتم صلاح وإحنا شلة أصدقاء البعض متزوج والبعض الآخر لا، وتدور مفاجآت خلال أحداث الفيلم.

وأضاف المصري " المخرج طارق العريان مخرج مهم وبيركز في كل التفاصيل ومبدع، سعيد بالعمل معه ومع كل فريق العمل .

فيلم السلم والثعبان 2 من تأليف احمد حسن وإخراج طارق العريان ويشارك في بطولته كل من اسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم.