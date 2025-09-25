أيمن صالح: المنطقة الحرة بالإسماعيلية تضاعفت لـ400 فدان وتصدّر لأكبر العلامات التجارية العالمية

أكد المهندس أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية، أن المنطقة شهدت طفرة نمو غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، جعلتها واحدة من أبرز مراكز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خصوصًا في قطاع صناعة الملابس الجاهزة لكبرى العلامات التجارية العالمية.

وأوضح صالح، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن المنطقة الحرة التي تأسست عام 1995 على مساحة 110 أفدنة، توسعت بشكل كبير منذ عام 2015 لتصل حاليًا إلى نحو 400 فدان، تم تجهيز أكثر من 300 فدان منها بالبنية التحتية لاستقبال المزيد من المشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن المنطقة، وهي واحدة من تسع مناطق حرة في مصر، تقدم حوافز استثمارية قوية، أبرزها الإعفاءات الجمركية والضريبية على مستلزمات الإنتاج الموجهة للتصدير، مما ساعد في جذب 103 شركات مصرية بالإضافة إلى استثمارات أجنبية مباشرة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكد صالح أن مصانع المنطقة تنتج حاليًا ملابس لعلامات تجارية عالمية شهيرة، تشمل الملابس الرياضية والكلاسيكية، ويتم تصدير الإنتاج بالكامل إلى أسواق أمريكا وأوروبا وغيرها من الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن "الموردين الرئيسيين لأكبر البراندات العالمية موجودون لدينا هنا في المنطقة".