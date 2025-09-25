محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل

أكد اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن المنطقة الحرة بالمحافظة شهدت طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ومشروعات تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق القومية، التي أسهمت في تعزيز ربط المناطق التجارية وتسهيل حركة البضائع.

وأوضح المحافظ، خلال حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أن المنطقة الحرة التي انطلقت منذ 20 عامًا بـ75 مشروعًا محليًا فقط، شهدت توسعًا كبيرًا بعد عام 2018، حيث تضاعفت مساحتها أربع مرات، وارتفع عدد المشروعات إلى 165 مشروعًا قائمًا، مع إضافة 5 مشروعات جديدة ستدخل الخدمة قريبًا، ليصل الإجمالي إلى 170 مشروعًا.

وأشار جلال إلى أن حجم الاستثمارات الحالية داخل المنطقة الحرة بلغ نحو 931 مليون دولار، بما يقارب مليار دولار أمريكي، مضيفًا أنها وفرت ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل مباشرة، في ظل مناخ استثماري واعد ومقومات بنية تحتية متطورة ساعدت على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وشدد محافظ الإسماعيلية على أن تحسين شبكة الطرق وتطوير الموانئ والمحاور اللوجستية ساعد في تسريع حركة التجارة، وزيادة تدفق رؤوس الأموال، ما أدى إلى مضاعفة حجم الاستثمارات منذ عام 2018 وحتى الآن.