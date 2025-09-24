محافظ الإسماعيلية يقرر فتح شواطئ وأندية المحافظة بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للسياحة

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة الذي يُحتفل به عالميًّا يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام، بفتح الشواطئ والأندية الاجتماعية مجانًا يوم السبت القادم، سواء لزائري المحافظة أو لمواطني الإسماعيلية.

ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود المحافظة في تشجيع السياحة الداخلية وتعزيز فرص الترفيه لجميع المواطنين والزوار.

يحمل هذا العام شعار "السياحة والتحول المستدام"، الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية، لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، واستثمار السياحة كوسيلة تدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن السياحة تلعب دورًا هامًا في تعزيز الحوار بين الثقافات، وتسهم في تعزيز السلام والتفاهم بين الأمم والمجتمعات، كما تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل متنوعة، وتشجيع الابتكار في الخدمات والأنشطة السياحية.

وفي هذا الإطار، تقوم إدارة السياحة بديوان عام المحافظة بالمرور على المتنزهات والشواطئ والأندية الاجتماعية لتوزيع المطبوعات والبروشورات السياحية، لتعريف المواطنين والزوار بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتميز بها الإسماعيلية.

وتشتهر المحافظة بالعديد من المقومات التي تجعلها مقصدًا للزائرين في مجال السياحة الداخلية، إضافةً إلى شهرتها بسياحة المهرجانات مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، ومهرجان الربيع، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مهرجان المانجو . وتعمل المحافظة دائمًا على الترويج لهذه الفعاليات التي تعكس الهوية الثقافية والتاريخية للإسماعيلية.

وشدد المحافظ على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومي للإسماعيلية الذي يضم العديد من القطع الأثرية والتاريخية، ومتحف هيئة قناة السويس الذي يحتوي على معروضات تعكس تاريخ ونشأة قناة السويس. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز السياحة الثقافية والتاريخية بالمحافظة وجذب المزيد من الزوار.