عملية تجميل تتحول لكارثة.. اتهام مستشفى شهير بالمهندسين بالتسبب في وفاة سيدة

حرر سائق محضراً يتهم فيه مستشفى خاص شهير بالمهندسين، بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقته وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطاراً من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد بحضور سائق إلى مكتب المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العجوزة، وحرر محضراً يتضرر فيه من مستشفى خاص شهير بالمهندسين، متهماً إياه بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقته (ربة منزل – 40 سنة) أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية بالثدي والبطن

وأوضح السائق أن شقيقته تعرضت لمضاعفات أثناء العملية أدت إلى وفاتها في الحال، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.