السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي
مدحت عبد الهادي: القمة بلا حسابات.. وتعادل الجونة سيحفز لاعبي الزمالك للفوز على الأهلي

إسلام مقلد

أكد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لا يخضع لأي حسابات مسبقة أو مقاييس، مشددًا على أن الفريقين يدخلان المباراة بدوافع خاصة.

وقال عبد الهادي خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2:"مباريات الأهلي والزمالك لا تُقاس بأي مقياس، فهي لقاءات مختلفة تمامًا، وتعادل الزمالك مع الجونة سيمنح لاعبي الفريق رغبة أكبر في تحقيق الفوز أمام الأهلي".

وأضاف: "شخصية الزمالك ظهرت بشكل واضح في مواجهة المصري، لكن الفريق ما زال قادرًا على الظهور بمستوى أفضل، وفي المقابل، عماد النحاس حقق فوزًا مهمًا مع الأهلي في آخر مباراة أمام الحرس، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل القمة".

وعن غياب أحمد سيد "زيزو"، قال عبد الهادي: "زيزو عندما جاء إلى مصر لم يكن معروفًا، وانضم إلى الزمالك وسط لاعبين كبار مثل طارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا وبن شرقي، في البداية كان احتياطيًا مثل إمام عاشور، الذي استغل أزمة ساسي وإيقافه 6 مباريات ليحصل على فرصته".

وتابع: "الزمالك هو من صنع نجومية زيزو، وغيابه عن القمة يمثل خسارة للأهلي أكثر من أي طرف آخر، لأن ملفه انتهى بالنسبة للزمالك".

مدحت عبد الهادي الزمالك لقاء القمة الأهلي والزمالك

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

