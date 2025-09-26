زي الجاهز .. طريقة عمل الزيتون المخلل في البيت

الزيتون المخلل من المخللات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الأسواق، ولكن يمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة أميرة في المطبخ طريقة عمل الزيتون المخلل في البيت بأسهل الخطوات.



مقادير الزيتون المخلل

● كيلو زيتون أخضر تفاحي

● ماء

● عصير ليمون

● جزر مبشور

● كرفس مفروم

● ليمون مقطع أربعة

● ثوم صحيح

● لورا

● ملح

● خل

● سكر

● زيت زيتون

طريقة تحضير زيتون مخلل

في بولة يوضع زيتون أخضر مع ثوم صحيح، جزر مبشور وتقلب المكونات جيدا.

يوضع الزيتون في برطمان التخزين ثم يضاف عصير ليمون، ورق لورا.

للتخليل

لتر ماء مع 3 معلقة كبيرة ملح، 2 معلقة كبيرة سكر، ¼ كوب خل.

تقلب المكونات.

يضاف ماء التخليل إلى برطمان الزيتون.





