زي الجاهز .. طريقة عمل الزيتون المخلل في البيت

الزيتون المخلل من المخللات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الأسواق، ولكن يمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات.
قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة أميرة في المطبخ طريقة عمل الزيتون المخلل في البيت بأسهل الخطوات.
مقادير الزيتون المخلل
● كيلو زيتون أخضر تفاحي
● ماء
● عصير ليمون
● جزر مبشور
● كرفس مفروم
● ليمون مقطع أربعة
● ثوم صحيح
● لورا
● ملح
● خل
● سكر
● زيت زيتون
طريقة تحضير زيتون مخلل
- في بولة يوضع زيتون أخضر مع ثوم صحيح، جزر مبشور وتقلب المكونات جيدا.
- يوضع الزيتون في برطمان التخزين ثم يضاف عصير ليمون، ورق لورا.
للتخليل
- لتر ماء مع 3 معلقة كبيرة ملح، 2 معلقة كبيرة سكر، ¼ كوب خل.
- تقلب المكونات.
- يضاف ماء التخليل إلى برطمان الزيتون.