محمد البدري: القاهرة تتصدر التحركات العالمية في دعم الحقوق الفلسطينية

قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة المنيا، إن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تعد انتصارًا دبلوماسيًا مستحقًا للقضية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوده مصر على الساحة العالمية لتعزيز الدعم للفلسطينيين وتحويل الانتباه العالمي نحو الحقوق المشروعة.

وأضاف البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا التحرك ليس مجرد مؤشر رمزي، بل ضغط استراتيجي على الدول المترددة لإعادة النظر في مواقفها، مؤكدًا أن القاهرة لن تكتفي بالدور التقليدي بل ستسعى إلى رأس الحربة في صياغة القرار السياسي الدولي بشأن فلسطين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشاركة المصرية الفعالة في تنسيق الاعترافات، وتعزيز التحالفات مع الدول الداعمة، تُظهر أن مصر أصبحت ركناً أساسياً في المعادلة الدولية، وقادرة على الدفع باتجاه مواقف حاسمة لصالح القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس هبة تُمنح، بل حق يُستعاد، وأن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تعمل بلا هوادة لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه، وجعل الاعتراف الدولي بداية لمرحلة جديدة من الضغط العملي على الواقع.