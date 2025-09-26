قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب في تشيلي
البترول: 50 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية
قرار في التضامن بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار مصنع المحلة
حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يناقش تعديلات قانون الرياضة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
روسيا تضيف مجموعة من ممثلي السياسة البريطانية إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد
هتلحق موعد البنك.. فتح وحدات خارج الفروع لتسهيل المعاملات المصرفية
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
برلمان

محمد البدري: القاهرة تتصدر التحركات العالمية في دعم الحقوق الفلسطينية

محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ
محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة المنيا، إن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تعد انتصارًا دبلوماسيًا مستحقًا للقضية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوده مصر على الساحة العالمية لتعزيز الدعم للفلسطينيين وتحويل الانتباه العالمي نحو الحقوق المشروعة.

وأضاف البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا التحرك ليس مجرد مؤشر رمزي، بل ضغط استراتيجي على الدول المترددة لإعادة النظر في مواقفها، مؤكدًا أن القاهرة لن تكتفي بالدور التقليدي بل ستسعى إلى رأس الحربة في صياغة القرار السياسي الدولي بشأن فلسطين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشاركة المصرية الفعالة في تنسيق الاعترافات، وتعزيز التحالفات مع الدول الداعمة، تُظهر أن مصر أصبحت ركناً أساسياً في المعادلة الدولية، وقادرة على الدفع باتجاه مواقف حاسمة لصالح القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس هبة تُمنح، بل حق يُستعاد، وأن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تعمل بلا هوادة لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه، وجعل الاعتراف الدولي بداية لمرحلة جديدة من الضغط العملي على الواقع.

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

