الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة

أكد السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بالمنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم حرب غزة.. داعيا المصريين إلى المزيد من الوعي والفهم؛ لأنها "ذخيرة" تمدنا بالإرادة والقوة بشكل أكبر على التحمل والعمل.

وشدد السيد رئيس الجمهورية - خلال جولة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة - على أن حجم الوعي الموجود لدى المصريين؛ هو الرهان الحالي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.. وقال "منطقتنا تعيش حاليا في مفترق طرق"، مبرزا أهمية وقيمة شباب وشابات مصر، التي تعول على أكتافهم، مستقبلا أفضل.

وأكد السيد الرئيس أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن، مشددا على أن الدول تتغير بالإصرار والعمل والصبر.. كما أكد السيد الرئيس أن صلابة المصريين؛ ينبغي أن تكون قائمة على الوعي والفهم.. لافتا إلى "أننا لا نعيش بمعزل عن محيطنا وما يحدث بالخارج له تأثير علينا".

وأشار إلى أن مصر لا تتآمر على أحد والشعب المصري مسالم بطبعه، لكنه عصي على الإيذاء، ولا يمكن لأي أحد أن يؤذي مصر.