أخبار الوادي الجديد| استقرار أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن بالأسواق

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حالة من الهدوء النسبي في أسعار الخضر والفاكهة، بالتزامن مع تزايد المعروض المحلي من الإنتاج الزراعي الذي توفره المزارع المفتوحة والصوب الحديثة المنتشرة بمراكز المحافظة.

ورصدت جولة ميدانية داخل الأسواق، إقبالًا متزايدًا من المواطنين على شراء الخضر والفاكهة، خاصة مع استقرار الأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتكثيف الرقابة وضبط الأسواق، بما يحد من أي ممارسات احتكارية ويضمن وصول السلع بأسعار مناسبة.

أسعار الخضراوات اليوم بالوادي الجديد

سجل سعر البصل 18–22 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 40–50 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفاصوليا بين 25 و30 جنيهًا، والطماطم من 20 25 جنيها للكيلو، والبطاطس من 20 _ 25 جنيها للكيلو، والملوخية من 15 حتى 20 جنيهًا.

كما سجلت الباذنجان البلدي 15–20 جنيهًا، والجزر 20–25 جنيهًا، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على الخضر الورقية التي شهدت وفرة في الكميات المعروضة.

أسعار الفاكهة اليوم

شهدت الفاكهة تفاوتًا في الأسعار، حيث سجل الرمان 25–30 جنيهًا للكيلو، والتين 35–40 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكمثرى بين 45 و55 جنيهًا، والمانجو ما بين 40 و50 جنيهًا حسب الحجم.

كما بلغ سعر الكنتالوب 30 – 40 جنيهًا، والتفاح المستورد 55–65 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الفاكهة مع اعتدال الطقس وبداية موسم الخريف.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الواعدة، حيث أسهمت التوسعات في مشروعات الري الحديث والصوب الزراعية في تعزيز إنتاجية المحاصيل وتوفيرها على مدار العام، كما ساهمت المبادرات القومية مثل حياة كريمة في دعم البنية التحتية الزراعية وتطوير أسواق البيع.

أسعار الدواجن والبيض مستقرة في الوادي الجديد اليوم الجمعة

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار الواضح في أسعار الدواجن والبيض، وسط حركة شراء نشطة من المواطنين لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية، في ظل توافر الكميات بجميع المراكز.

أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الجمعة

بحسب مؤشرات البيع داخل الأسواق، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 65 و75 جنيهًا، في حين سجلت الفراخ الساسو ما بين 80 و90 جنيهًا للكيلوجرام. أما الفراخ البلدي فقد بلغت نحو 125 جنيهًا للكيلوجرام، فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 130 جنيهًا، والحمراء 150 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 165 جنيهًا، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وتتمتع محافظة الوادي الجديد ببيئة زراعية وإنتاجية مميزة، حيث أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع الدواجن والثروة الحيوانية لما يمثله من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على واردات المحافظات الأخرى.

كما توسعت المحافظة في السنوات الأخيرة في إنشاء المزارع الداجنة، والتي ساعدت بشكل كبير في تغطية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، مستفيدة من المناخ الصحراوي الصحي الخالي من الملوثات، والذي يتيح إنتاجًا جيدًا وآمنًا للمستهلك.

وشهد القطاع دعمًا حكوميًا متزايدًا عبر توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب خدمات التحصين والرعاية البيطرية، فضلًا عن مبادرات تمويلية للمربين، وهو ما انعكس على زيادة معدلات الإنتاج المحلي.

ويعتمد السوق في الوادي الجديد بدرجة رئيسية على المزارع المنتشرة بالمراكز، مع وجود توريدات إضافية من المحافظات الأخرى لتلبية الطلب المتزايد في فترات الذروة. كما تقوم الأجهزة التنفيذية بحملات رقابية دورية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار.

ويحقق الاستقرار الحالي للأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي وزيادة الكميات المطروحة عبر المنافذ الحكومية والخاصة، مما ساعد على توازن العرض والطلب والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار سلع أخرى.

تعرف على أسعار اللحوم بمحافظة الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، خلال الساعات الماضية، استقرارًا في أسعار اللحوم الطازجة، حيث سجل سعر الكيلو من اللحوم البلدي الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا بحسب جودتها، في حين بلغ سعر القائم من المزارعين نحو 175 إلى 180 جنيهًا للكيلوجرام، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين المراكز الإدارية.

أسعار اللحوم بمحافظة الوادي الجديد اليوم

ويرجع تجار اللحوم حالة الاستقرار الحالية إلى توازن العرض والطلب داخل الأسواق، مدعومة بزيادة المعروض المحلي من المزارع والمربين، إلى جانب جهود الدولة في توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، مما ساعد على ثبات التكلفة وتقليل الضغوط على المستهلك، كما أسهم اعتدال الأحوال المناخية في تحسين معدلات التسمين وضمان وفرة المعروض.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنها تتابع عن كثب حركة البيع والشراء داخل الأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لمحاولات الغش أو الاستغلال، وضمان الإعلان الواضح عن الأسعار، بما يحمي المستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية.

كما أشارت إلى وجود بدائل بروتينية مثل الدواجن والأسماك ومنتجات الاستزراع السمكي التي تشهد أسعارًا أكثر استقرارًا مقارنة باللحوم الحمراء.

وتسعى الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والمزارعين لتوفير لحوم بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، في محاولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الأمن الغذائي بالمحافظة.