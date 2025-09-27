قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم
دور جديد في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يودع الإعلام بكلمات مؤثرة
مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه
الإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر.. ونجاح توليد المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان
لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
اقتصاد

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم السبت 27-9-2025

ريال
ريال
ولاء عبد الكريم

تشهد أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.


في بنك التنمية الصناعية، سجل الريال السعودي أعلى سعر شراء اليوم عند 12.936 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.173 جنيه، وهو الأعلى بين البنوك المدرجة.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الشراء 12.840 جنيه وسعر البيع 12.864 جنيه، في حين سجل بنك QNB الأهلي سعر شراء 12.824 جنيه وسعر بيع 12.851 جنيه.

وتراوحت أسعار الشراء في باقي البنوك بين 12.820 جنيه في بنك HSBC و12.395 جنيه في المصرف المتحد، الذي سجل أدنى سعر شراء اليوم.

أما أسعار البيع، فقد تراوحت بين 12.818 جنيه في البنك المصري الخليجي و13.173 جنيه في بنك التنمية الصناعية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي
البنك المركزي المصري أعلن سعر الشراء عند 12.812 جنيه وسعر البيع عند 12.849 جنيه، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه العديد من البنوك في تحديد أسعارها.

وسجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء موحد عند 12.775 جنيه وسعر بيع عند 12.846 جنيه.

من جهة أخرى، جاءت أسعار الريال السعودي في بعض البنوك الأخرى على النحو التالي: بنك الإسكندرية (12.807 شراء، 12.846 بيع)، بنك قناة السويس (12.768 شراء، 12.853 بيع)، وبنك الكويت الوطني NBK (12.729 شراء، 12.855 بيع).

أسعار صرف الريال السعودي

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ويندوز 10

في تطور مفاجئ.. مايكروسوفت تعرض دعما مجانيا لمستخدمي ويندوز 10

نيسان قشقاي موديل 2025

سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر

اكسيد RX موديل 2025

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

بالصور

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

