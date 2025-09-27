قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مكتب التنسيق ينهي موسم 2025.. مليون طلب التحاق بالجامعات والمعاهد

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
نهلة الشربيني

تنسيق أكثر من مليون طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

تنسيق عام ٢٠٢٥: إنجاز رقمي جديد بمنظومة القبول الإلكتروني

انتهاء كافة مراحل التنسيق الإلكتروني وفق الجداول الزمنية المعلنة دون تأخير

تنسيق حوالي ٦٩٤  ألف من طلاب الثانوية العامة الحديثة والقديمة

تنسيق أكثر من ٣٠٠ ألف من طلاب الشهادات الفنية

تنسيق حوالي ١٣  ألف من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تنسيق ٢٢٧٠ من طلاب مدارس المتفوقين والنيل

تنسيق حوالي ٥٨٠٠ من طلاب الثانوية الأزهرية

أنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا بنجاح أعماله لعام ٢٠٢٥، حيث بلغ العدد النهائي للطلاب الذين تم تنسيقهم إلكترونيًا ١,٠٢٢,٤٩٨ طالبًا.

شمل التنسيق الإلكتروني ٦٥٦,٨٢١ طالبًا من خريجي الثانوية العامة الحديثة، و٣٧,٥٠٣ من خريجي الثانوية العامة القديمة، و٣٠٦,٢٩٩ من طلاب الشهادات الفنية، و١٣,٧٨١ من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ١,٦٢١ طالبًا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، و٦٤٩ من طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية، و٥,٨٢٤ من طلاب الثانوية الأزهرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التنسيق قد باشر أعماله اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٥، حيث تم تنسيق ثلاث مراحل لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، بالإضافة إلى مراحل أخرى تخص طلاب الشهادات الفنية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وطلاب مدارس المتفوقين ومدارس النيل، وطلاب الثانوية الأزهرية، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المعلنة، وقد تمت جميع إجراءات التنسيق إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

كما أتاح مكتب التنسيق لطلاب مختلف الشهادات فرص تقليل الاغتراب عقب انتهاء كل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجامعات واجتماعات اللجنة العليا للتنسيق.

ويتقدم مكتب التنسيق بخالص التهنئة للطلاب، متمنيًا لهم حياة جامعية موفقة.

وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات تنسيق الدبلومات الفنية الجامعات الخاصة والأهلية طلاب الثانوية العامة

تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلوكس

