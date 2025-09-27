قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
محافظات

أتوبيس «التدخل السريع» ينطلق من بيلا إلى جامعة كفر الشيخ مجانًا.. صور

أتوبيسات التدخل السريع
أتوبيسات التدخل السريع
محمود زيدان

أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، عن تشغيل أتوبيس مجاني ضمن خدمة "التدخل السريع" للنقل الجماعي، لنقل آلاف الطلاب والطالبات من أبناء المدينة إلى جامعة كفر الشيخ، في رحلتي ذهاب وعودة يوميًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في إطار خطة المحافظة لتوفير وسائل نقل آمنة ومجانية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت رئيس المدينة، أنها تتابع بشكل مباشر انتظام حركة النقل بالموقف العمومي بمدينة بيلا، للتأكد من توافر السيارات ومنع التكدسات، مشيرة إلى توجيه نواب المدينة بالتنسيق مع إدارة الموقف لضمان انسيابية حركة السيارات وتخفيف الضغط عن الطلاب والمواطنين.

وأوضحت بركات أن تشغيل الأتوبيس يأتي ضمن أربع أتوبيسات جديدة وفرتها المحافظة لأول مرة ضمن خدمة "التدخل السريع" لدعم الخطوط الأكثر ازدحامًا، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب وتزامن الدراسة مع أوقات الذروة، مؤكدة أن النقل يتم بشكل مجاني بالكامل للطلاب الجامعيين.

وأشارت إلى أن محافظ كفر الشيخ أطلق هذه الخدمة استجابة للاحتياجات المتزايدة لأبناء المحافظة، وتخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع استئناف إجراءات ترخيص سيارات الأجرة "ميكروباص 14 راكبًا" بعد توقف استمر أكثر من 20 عامًا، حيث تم البدء في إضافة 180 سيارة جديدة للعمل على خطوط سير معتمدة داخل المدن والقرى.

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين خدمات النقل الجماعي بمحافظة كفر الشيخ ، وتوفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب والمواطنين ، وتعكس رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع متطلبات المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

كفر الشيخ بيلا جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
