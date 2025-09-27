أتوبيس «التدخل السريع» ينطلق من بيلا إلى جامعة كفر الشيخ مجانًا.. صور

أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، عن تشغيل أتوبيس مجاني ضمن خدمة "التدخل السريع" للنقل الجماعي، لنقل آلاف الطلاب والطالبات من أبناء المدينة إلى جامعة كفر الشيخ، في رحلتي ذهاب وعودة يوميًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في إطار خطة المحافظة لتوفير وسائل نقل آمنة ومجانية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت رئيس المدينة، أنها تتابع بشكل مباشر انتظام حركة النقل بالموقف العمومي بمدينة بيلا، للتأكد من توافر السيارات ومنع التكدسات، مشيرة إلى توجيه نواب المدينة بالتنسيق مع إدارة الموقف لضمان انسيابية حركة السيارات وتخفيف الضغط عن الطلاب والمواطنين.

وأوضحت بركات أن تشغيل الأتوبيس يأتي ضمن أربع أتوبيسات جديدة وفرتها المحافظة لأول مرة ضمن خدمة "التدخل السريع" لدعم الخطوط الأكثر ازدحامًا، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب وتزامن الدراسة مع أوقات الذروة، مؤكدة أن النقل يتم بشكل مجاني بالكامل للطلاب الجامعيين.

وأشارت إلى أن محافظ كفر الشيخ أطلق هذه الخدمة استجابة للاحتياجات المتزايدة لأبناء المحافظة، وتخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع استئناف إجراءات ترخيص سيارات الأجرة "ميكروباص 14 راكبًا" بعد توقف استمر أكثر من 20 عامًا، حيث تم البدء في إضافة 180 سيارة جديدة للعمل على خطوط سير معتمدة داخل المدن والقرى.

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين خدمات النقل الجماعي بمحافظة كفر الشيخ ، وتوفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب والمواطنين ، وتعكس رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع متطلبات المواطنين واحتياجاتهم اليومية.