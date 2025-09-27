رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير العملية التعليمية بـ الأهلية.. صور

تفقد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، كليتي الطب البشري والصيدلة بجامعة كفر الشيخ الأهلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية مع بداية العام الجامعي الجديد.

وخلال جولته التفقدية، حرص رئيس جامعة كفر الشيخ، ونائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، على الاطمئنان على انتظام المحاضرات والدروس العملية داخل القاعات والمعامل، والتأكد من توافر التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة التي تساعد الطلاب على التحصيل العلمي والتدريب العملي وفق أحدث النظم التعليمية.

كما التقى رئيس جامعة كفر الشيخ، بعدد من الطلاب، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول العملية التعليمية، وطمأنهم على أن إدارة الجامعة حريصة على تذليل أي عقبات قد تواجههم وتقديم الدعم الكامل لهم لتحقيق أقصى استفادة من البرامج الدراسية.

وفي هذا السياق، صرح القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن طلاب الجامعة هم محور اهتمامنا، ونولي العملية التعليمية اهتمامًا خاصًا من خلال متابعة مستمرة لضمان جودة الأداء الأكاديمي والعملي، كما نسعى إلى أن تكون جامعة كفر الشيخ الأهلية نموذجًا يُحتذى به في تقديم تعليم عصري يواكب احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، حرص الجامعة على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة لطلاب الطب والصيدلة، تقوم على التدريب العملي والتفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس، والسعي إلى تخريج أطباء وصيادلة متميزين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ، جولته التفقدية بالتأكيد أن إدارة الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم طلابها وتوفير كل سُبل النجاح لهم، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط والجدية في الدراسة منذ اليوم الأول للعام الجامعي.