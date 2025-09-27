قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير العملية التعليمية بـ الأهلية.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، كليتي الطب البشري والصيدلة بجامعة كفر الشيخ الأهلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية مع بداية العام الجامعي الجديد.

وخلال جولته التفقدية، حرص رئيس جامعة كفر الشيخ، ونائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، على الاطمئنان على انتظام المحاضرات والدروس العملية داخل القاعات والمعامل، والتأكد من توافر التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة التي تساعد الطلاب على التحصيل العلمي والتدريب العملي وفق أحدث النظم التعليمية.

كما التقى رئيس جامعة كفر الشيخ، بعدد من الطلاب، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول العملية التعليمية، وطمأنهم على أن إدارة الجامعة حريصة على تذليل أي عقبات قد تواجههم وتقديم الدعم الكامل لهم لتحقيق أقصى استفادة من البرامج الدراسية.

وفي هذا السياق، صرح القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن طلاب الجامعة هم محور اهتمامنا، ونولي العملية التعليمية اهتمامًا خاصًا من خلال متابعة مستمرة لضمان جودة الأداء الأكاديمي والعملي، كما نسعى إلى أن تكون جامعة كفر الشيخ الأهلية نموذجًا يُحتذى به في تقديم تعليم عصري يواكب احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، حرص الجامعة على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة لطلاب الطب والصيدلة، تقوم على التدريب العملي والتفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس، والسعي إلى تخريج أطباء وصيادلة متميزين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ، جولته التفقدية بالتأكيد أن إدارة الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم طلابها وتوفير كل سُبل النجاح لهم، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط والجدية في الدراسة منذ اليوم الأول للعام الجامعي.

كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

مالي

مالي تتهم فرنسا بدعم الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي

أسطول الصمود

طائرة تركية تحلق فوق أسطول الصمود لليوم الثاني على التوالي

مسيرات تخترق الدنمار

رصد طائرات بدون طيار جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

