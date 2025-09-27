قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الشعب الجمهوري: تصريحات الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسد رؤية شاملة لإعداد كوادر وطنية متميزة

عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري
عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس وعياً عميقاً لحجم التحديات التي تواجهها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي، مشدداً على أن جوهر الرسالة التي وجهها الرئيس هو أن بناء الإنسان المصري يمثل الركيزة الأساسية في استراتيجية الدولة نحو المستقبل.


وأوضح "رزق" في بيان اليوم، أن إشادة الرئيس بالتطور المستمر في البرامج التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية العسكرية تجسد رؤية شاملة لإعداد كوادر وطنية متميزة، قادرة على خدمة مؤسسات الدولة وتعزيز قوة الوطن، كما أن تركيزه على دور كلية الطب العسكري يعكس التزام الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على الجمع بين الكفاءة العلمية والانضباط الوطني.


وأشار عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري إلى أن حديث الرئيس حول الأوضاع الاقتصادية والتداعيات الإقليمية، وفي مقدمتها انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، هو دعوة واضحة لتحمّل المسؤولية والعمل الجاد والصبر، واستلهام تجارب الشعوب التي تمكنت من تجاوز الأزمات بالإرادة والعزيمة.


وأضاف "رزق" أن إشادة الرئيس بوعي الشعب المصري وصلابته منذ عام 2011 تؤكد أن الدولة تراهن على وعي المواطن كخط دفاع أول في مواجهة الشائعات ومؤامرات قوى الشر، موضحاً أن الرئيس وجه رسالة صريحة بضرورة دراسة كل خطوة بدقة في ظل المنعطف الحاسم الذي تمر به المنطقة.

وشدد "رزق" على أن تصريحات الرئيس أعادت التأكيد على ثوابت الموقف المصري في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال العمل الجاد على وقف الحرب، والمساهمة في إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أمن وأرواح المصريين، مثمناً إشادة الرئيس بالاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا التطور يعد انتصاراً دبلوماسياً مهماً يعزز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


واختتم الدكتور عياد رزق بيانه، بالتأكيد على أن حديث الرئيس يمثل خريطة طريق واضحة للشباب المصري، تقوم على تعزيز وعيهم وصحتهم ومعنوياتهم، وإيمانهم بقدسية رسالتهم الوطنية بجانب أن الرئيس حريص على غرس الانضباط والتضحية في وجدان الأجيال الجديدة، موجهاً التحية إلى أسر طلاب الأكاديمية العسكرية باعتبارهم شريكاً أساسياً في إعداد جيل قادر على حمل أمانة الوطن وصون مستقبله.

