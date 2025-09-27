مدرب مانشستر يونايتد: لم نلعب بطريقتنا أمام "برينتفورد" .. وعلينا التفكير في المباراة المقبلة

أبدى مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم، خيبة أمله بعد الخسارة الجديدة أمام برينتفورد، مؤكدًا أن فريقه لم يفرض أسلوبه داخل الملعب ، ولم يلعب بطريقته.



وقال أموريم ـ في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس" البريطانية اليوم /السبت/ ـ "بالطبع نريد الفوز، لكننا لم نتحكم في المباراة، لقد لعبنا بالطريقة التي أرادها برينتفورد.. الكرات الأولى، والثانية، والكرات الثابتة .. كل اللحظات الحاسمة كانت ضدنا.. من الصعب أن نخسر مجددًا، لكن علينا التفكير في المباراة القادمة".

وأضاف: "الهدف الأول جاء من كرة طويلة، عملنا على هذا الأمر طوال الأسبوع وعلى الكرات الثابتة.. كنا نعرف أنهم سيلعبون الكرات الطويلة، ومن لمسة واحدة سنحت لهم الفرصة، يجب أن نقوم بعمل أفضل".



وتابع: "لم نلعب بطريقتنا، سيطرنا فقط في بعض اللحظات، لكن بشكل عام كان الوضع متشابهًا.. علينا أن نلعب بطريقتنا وليس بأسلوب الخصم، لكنهم كانوا أقوى منا في ذلك".



وعن الضغوط بعد الهزيمة، قال أموريم "الخسارة في هذا النادي دائمًا مؤلمة للغاية، لكنها جزء من الواقع., علينا التفكير في المباراة المقبلة".

