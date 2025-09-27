قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
متحدث "أونروا": إسرائيل شردت 42 ألف فلسطيني شمال الضفة الغربية
مدرب مانشستر يونايتد: لم نلعب بطريقتنا أمام "برينتفورد" .. وعلينا التفكير في المباراة المقبلة

أ ش أ

أبدى مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم، خيبة أمله بعد الخسارة الجديدة أمام برينتفورد، مؤكدًا أن فريقه لم يفرض أسلوبه داخل الملعب ، ولم يلعب بطريقته.


وقال أموريم ـ في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس" البريطانية اليوم /السبت/ ـ "بالطبع نريد الفوز، لكننا لم نتحكم في المباراة، لقد لعبنا بالطريقة التي أرادها برينتفورد.. الكرات الأولى، والثانية، والكرات الثابتة .. كل اللحظات الحاسمة كانت ضدنا.. من الصعب أن نخسر مجددًا، لكن علينا التفكير في المباراة القادمة".
وأضاف: "الهدف الأول جاء من كرة طويلة، عملنا على هذا الأمر طوال الأسبوع وعلى الكرات الثابتة.. كنا نعرف أنهم سيلعبون الكرات الطويلة، ومن لمسة واحدة سنحت لهم الفرصة، يجب أن نقوم بعمل أفضل".


وتابع: "لم نلعب بطريقتنا، سيطرنا فقط في بعض اللحظات، لكن بشكل عام كان الوضع متشابهًا.. علينا أن نلعب بطريقتنا وليس بأسلوب الخصم، لكنهم كانوا أقوى منا في ذلك". 


وعن الضغوط بعد الهزيمة، قال أموريم "الخسارة في هذا النادي دائمًا مؤلمة للغاية، لكنها جزء من الواقع., علينا التفكير في المباراة المقبلة". 
 

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

مصر تشارك في معرض جدة كونستراكت 2025 .. غدا

اقتصاد بوتسوانا يعاني من انكماش حاد في الربع الثاني من العام نتيجةً لمشاكل قطاع الماس

وزارة البترول: 38 مليار جنيه إيرادات "الإسكندرية للزيوت المعدنية" في 2024 /2025

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

