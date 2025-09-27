مانشستر سيتي يقسو بخماسية على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، بخماسية مقابل هدف، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت خماسية مانشستر سيتي عن طريق ماكسيم إستيف (هدفين) (بالخطأ في مرماه) وماتيوس نونيز وإيرلينج هالاند (هدفين) في الدقائق 12، 61، 65، 90، 90+3.

فيما جاء هدف بيرنلي عن طريق جيدون أنتوني في الدقيقة 38.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نيكو – جفارديول – أورايلي – دياز.

خط الوسط: ريندرز – نونيز – سافينيو

خط الهجوم: فيل فودين – جيريمي دوكو – وإيرلينج هالاند.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.