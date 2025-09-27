مهرجان الإسكندرية يعلن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير في دورته الحادية والأربعين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.



وتضم لجنة التحكيم الكاتب والمخرج باتريك جورج رئيساً للجنة، والنجمة لقاء الخميسي، إلى جانب المخرج والسيناريست السوداني الكبير زهير عبد الكريم، وذلك لتقييم الأعمال المشاركة واختيار الفائزين في المسابقة.



ويشارك في المسابقة هذا العام اثنان وعشرون فيلماً قصيراً تمثل دولاً عربية وأوروبية مختلفة، حيث تضم قائمة الأعمال المشاركة فيلم «أم تذهب إلى الشاطئ» من البرتغال، وفيلم «شخصيات» من المغرب، وفيلم «على الحافة» من تونس، وفيلم «يوم الزفاف» من فرنسا، وفيلم «مسخوطة» من المغرب، وفيلم «الدجاج» من ليبيا، وفيلم «فَرَقِت ع مِلِّة» من لبنان، وفيلم «في ظلمات ثلاث» من تونس، وفيلم «نفسي» من مصر، وفيلم «من تبقوا» من ألمانيا وفلسطين، وفيلم «ماذا لو كنا سعداء» من لبنان وسويسرا، وفيلم «ذكرياتنا» من فرنسا، وفيلم «الزجاجة الأخيرة» من سوريا والإمارات، وفيلم «غزاة الفضاء» من هولندا وسوريا، وفيلم «لمسة» من لبنان، وفيلم «بحر ممزق» من ألمانيا ومالطا والمغرب، وفيلم «نطّاح» من مصر والإمارات، وفيلم «قصّ العشب» من فرنسا، وفيلم «الوصية» من مصر، وفيلم «حكاية أمل» من مصر، وفيلم «ماثيو» من إيطاليا، وفيلم «نصف فيتو» من مصر.

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.