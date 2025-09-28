موجز أخبار الوادي الجديد: مدير المنطقة الأزهرية يتابع سير العملية التعليمية بالمعاهد.. والكشف على 1550 شخصا بقافلة طبية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

رئيس منطقة الوادي يجتمع بمديري الإدارات الإشرافية ومديري المراحل لمتابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد

عقد فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اجتماعًا اليوم السبت، مع السادة مديري الإدارات الإشرافية ومديري المراحل التعليمية بديوان عام المنطقة، لبحث ومناقشة تقارير سير العملية التعليمية على مستوى معاهد الوادي الجديد الأزهرية.

ناقش فضيلته خلال اللقاء الملاحظات الواردة بتقارير متابعة الأسبوع الأول، وشدد فضيلته على أهمية المرور الميداني المنتظم والفعّال على جميع المعاهد بصفة دورية، للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي، ورفع التقارير الدورية، والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو سلبيات تواجه حسن سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع مديري الإدارات التعليمية، وموجهي الإدارات، لضمان توفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب والعاملين.

الكشف على 1550 شخصا وإجراء 10 عمليات متنوعة بقافلة طبية مجانية بالوادي الجديد

وقعت قافلة محافظة الوادي الجديد، التي جرى تنظيمها على مدار يومين بواحة الخارجة، بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، الكشف على 1550 شخصًا بالإضافة إلى إجراء 10 عمليات متنوعة (ما بين استئصال قنوات لبنية بالثدي، استئصال كيس دهني، وزوائد جلدية بالرأس وفتاق، طهارة) وكذا تقديم العلاج بالمجان.



كما تم عقد العديد من ندوات التوعية الخاصة بالكشف المبكر عن السرطان والتوعية الخاصة بصندوق مكافحة الإدمان عن أعراض وكيفية الوقاية من الإدمان.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرعاية كريمة من اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

برنامج لدعم ريادة الأعمال الزراعية بالفرافرة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم السبت، عن دعم ريادة الأعمال الزراعية بالواحة، بالتعاون مع منظمة الفاو.

وأوضح اللواء ياسر كمال الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، أن البرنامج يأتي في إطار مشروع "دعم القرى الآمنة غذائيًا بواحة الفرافرة" والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، والذي يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إلي أن الدعم من خلال العديد من الاهداف منها توعية المزارعين بالتغذية الصحية وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الأغذية، ودعم الشباب والنساء وأسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل من خلال برامج لبناء القدرات للشباب والنساء في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر المدرة للدخل (مثل مشروعات تربية الدواجن البياضة - التصنيع الغذائي - وغيرها).

وناشد رئيس مركز الفرافرة، أهالي واحة الفرافرة، ممن لديه فكرة مشروع زراعي، يمكنه التقديم لتطوير الفكرة وتحويلها إلى واقع.



وأشار رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إلي تنفيذ عدد (3) برامج تدريبية يمكنك الاختيار من بينها لمده (4) ايام من الساعه 9,00 صباحا الي الساعه 4,00 عصرًا، والحصول علي شهادة معتمدة من الفاو حال حضور مدة التدريب كاملة، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة خلال الفترة من يوم 12 اكتوبر الي 23 اكتوبر 2025.