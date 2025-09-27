قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمة تاريخية لـ وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار ومصر ترفض أي سيناريوهات للتهجير القسري
لميس الحديدي: المحليات كابوس في رؤوس الناس
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية
المصري: ندرس الانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية
لاعبة الشطرنج: عمري مفكرت أغير الاتحاد المصري أو أمثل دولة ثانية
وزير الخارجية: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعشه دول المنطقة.. وأحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا| أخبار التوك شو
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب

أكدت الدكتورة علا خورشيد، رئيس قسم طب الأورام بالمعهد القومي للأورام، أن هناك زيادة ملحوظة في حالات سرطان القولون والزائدة الدودية بين الشباب تحت سن الـ50، مشيرة إلى أن النسبة ارتفعت ثلاث مرات مقارنة بالفترات السابقة، مضيفة أن هذه الأورام كانت تُكتشف عادة عند الأشخاص فوق سن الـ50، ما يجعل ظهورها في سن أصغر أمرًا مقلقًا.

وأوضحت الدكتورة علا خرشيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسباب انتشار هذه الأنواع من السرطان متعددة، وتشمل العوامل الوراثية للشباب تحت سن الـ30، حيث ترتبط بعض الحالات بمتلازمات جينية مثل لين سيندروم وفاملينوز، بينما تلعب العادات الغذائية السيئة دورًا مهمًا للفئات الأكبر سنًا، مع قلة تناول الخضروات والحبوب الكاملة، وارتفاع استهلاك الدهون المهدرجة وقلة الألياف.

وأشارت الدكتورة علا خرشيد، إلى أن السمنة ووجود دهون على الكبد يرفع من احتمالية الإصابة بالأورام حتى ثلاث مرات، ناصحة بالالتزام بـالنظام الغذائي المتوسطي الذي يشمل زيت الزيتون والخضروات والحبوب الكاملة، وممارسة الرياضة بانتظام، مضيفة أن كل الأشخاص فوق سن الـ50 يجب أن يقوموا بـمنظار القولون كل 10 سنوات، بينما من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالأورام يجب بدء الفحص السنوي من سن الـ20.

