القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب

أكدت الدكتورة علا خورشيد، رئيس قسم طب الأورام بالمعهد القومي للأورام، أن هناك زيادة ملحوظة في حالات سرطان القولون والزائدة الدودية بين الشباب تحت سن الـ50، مشيرة إلى أن النسبة ارتفعت ثلاث مرات مقارنة بالفترات السابقة، مضيفة أن هذه الأورام كانت تُكتشف عادة عند الأشخاص فوق سن الـ50، ما يجعل ظهورها في سن أصغر أمرًا مقلقًا.

متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الأطفال محاربين السرطان بالأقصر برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..اصغِ إلى قلبك سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء

وأوضحت الدكتورة علا خرشيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسباب انتشار هذه الأنواع من السرطان متعددة، وتشمل العوامل الوراثية للشباب تحت سن الـ30، حيث ترتبط بعض الحالات بمتلازمات جينية مثل لين سيندروم وفاملينوز، بينما تلعب العادات الغذائية السيئة دورًا مهمًا للفئات الأكبر سنًا، مع قلة تناول الخضروات والحبوب الكاملة، وارتفاع استهلاك الدهون المهدرجة وقلة الألياف.

وأشارت الدكتورة علا خرشيد، إلى أن السمنة ووجود دهون على الكبد يرفع من احتمالية الإصابة بالأورام حتى ثلاث مرات، ناصحة بالالتزام بـالنظام الغذائي المتوسطي الذي يشمل زيت الزيتون والخضروات والحبوب الكاملة، وممارسة الرياضة بانتظام، مضيفة أن كل الأشخاص فوق سن الـ50 يجب أن يقوموا بـمنظار القولون كل 10 سنوات، بينما من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالأورام يجب بدء الفحص السنوي من سن الـ20.