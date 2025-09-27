منقدرش نستغنى عنك.. مها أحمد تعلق على استقالة أشرف زكي

علّقت الفنانة مها أحمد على استقالة الدكتور أشرف زكي من منصبه كنقيب المهن التمثيلية، معتبرة أن قراره يظل علامة فارقة في تاريخ النقابة.

وكتبت مها أحمد علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"دكتور اشرف زكى الصديق الوفى الاخ العطوف الاب السند والضهر انت قدوتنا في النقابة وبرة النقابة عمرنا مانستغنى عنك ابدا على المستوى الانسانى عمرك ما اتخليت عن اى حد وعلى مستوى النقابة دايما سند وضهر وواجهه مشرفه لكل الفنانين، دكتور اشرف زكى نقيبى وشرف ليا انه نقيى منقدرش نستغنى عنك لانك تستحق، اتشرف بيك فى اى وقت وفى اى مكان صديق واخ واب واستاذ".

يذكر أن أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".