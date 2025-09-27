قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
اسماء محمد

 ظهرت الكينوا في السنوات الماضية بشكل واسع حيث اجتاحت عدد كبير من دول العالم وهى أحد أنواع الحبوب الغذائية ويمكن تناولها بطرق متعددة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم أهم فوائد حبوب الكينوا.

 مكافحة السرطان

الكينوا مصدرٌ غنيٌّ بمضادات الأكسدة، وهي مركباتٌ تُساعد في مكافحة الجذور الحرة الضارة، للوقاية من الأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب كما تحتوي على مركباتٍ أخرى دُرست بشكلٍ مُكثّفٍ لتأثيراتها في مكافحة السرطان .

صحة القلب

كما أن العناصر الغذائية المضادة للالتهابات في الكينوا تجعلها إضافة رائعة لنظام غذائي صحي للقلب، فهي غنية بشكل خاص بالدهون الصحية مثل حمض الأوليك (وهو دهون أحادية غير مشبعة وحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض اوميجا 3 الدهنية الموجودة في النباتات.

أشارت بعض الأبحاث إلى أن زيادة تناول حمض ألفا لينوليك قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب كما ارتبطت الدهون الأحادية غير المشبعة، مثل حمض الأوليك، بفوائد صحية للقلب، و تنظيم الكوليسترول لمنع تراكم الترسبات في الشرايين.

الكينوا مصدرٌ غنيٌّ بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ، وكلاهما يلعب دورًا رئيسيًا في صحة القلب.

مضادات الأكسدة ومحاربة الأمراض


يوجد نوع محدد من مضادات الأكسدة، يُسمى الفلافونويد، بكميات كبيرة في الكينوا. وقد حظيت هذه المجموعة من مضادات الأكسدة باهتمام كبير في منتصف التسعينيات لفوائدها في الوقاية من الأمراض.


 الحفاظ على صحة الأمعاء


في دراسة أُجريت عام ٢٠١٦، قُيِّمت الكينوا والأمارانث لوظيفتهما  كمضادات حيوية والبريبايوتكس هي نوع من الألياف التي تُغذّي البكتيريا النافعة في أمعائك.

اكتشف العلماء أن كلا من هذه الحبوب الكاذبة تمتلك القدرة على العمل كمضادات حيوية ويمكن أن تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال موازنة مستويات البكتيريا المعوية الجيدة.

صحة العظام

بدلاً من تناول منتجات الألبان لبناء عظام صحية، جرّب تناول الكينوا و بفضل محتواها من المنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور ، تُعدّ الكينوا مصدرًا قويًا لبناء العظام، وقد تُساعد ي الوقاية من هشاشة العظام.

خفض الإصابة بمرض السكري


قد يكون تناول الأطعمة الغنية بالمنجنيز أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على مستوى صحي لسكر الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري كما توفر الكينوا جرعة وفيرة من الألياف في كل حصة، مما يُبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم ويساعد على توازن مستويات السكر في الدم.

انتظام الجهاز الهضمي 


الكينوا غذاء غني بالألياف ، وهو أساسي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وانتظامه وتتحرك الألياف عبر الجهاز الهضمي ببطء، مما يزيد من حجم البراز ويسهل مروره عبر الأمعاء.

تُعرف الكينوا بقيمتها الغذائية العالية بفضل محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان ، والتي تُعزز حركة الأمعاء الصحية وقد ناقشت دراسة مراجعة نُشرت عام ٢٠٢٣ الخصائص الغذائية للحبوب الزائفة، بما فيها الكينوا، وأبرزت أن محتواها من الألياف القابلة للذوبان يُساعد على تنظيم حركة الأمعاء، بالإضافة إلى التحكم في ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى الوقاية من الإمساك، قد يكون تناول الألياف علاجًا للعديد من اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

تحسين صحة الدماغ


وأشارت دراسة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة إلى أن مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية الموجودة في الكينوا تساهم بشكل كبير في صحة الإنسان، وخاصة عن طريق حماية أغشية الخلايا، مع نتائج جيدة مثبتة في وظائف الخلايا العصبية في الدماغ.
 

