الإسماعيلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الجزائري ميلود حمدي، تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ الاثنين على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الدراويش إلى تصحيح المسار والعودة لطريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تسببت في نزيف نقاط مؤثر خلال الجولات الماضية.

ويفتقد الفريق في مواجهة الغد لجهود الثنائي عبد الله محمد وعبد الرحمن الدح بسبب الإيقاف، عقب حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي الأخيرة.

ويعود الإسماعيلي للظهور على ملعبه بعد غياب طويل استمر 7 مباريات متتالية خاضها خارج الديار، إذ كانت آخر مواجهة على استاد الإسماعيلية أمام بتروجت وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يواجه فرق بيراميدز (0-1)، الاتحاد السكندري (0-1)، طلائع الجيش (1-0)، غزل المحلة (0-3)، زد (0-1)، الزمالك (0-2)، وأخيرًا إنبي (0-1).